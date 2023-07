Šimtams rusų turistų – itin nemalonus siurprizas Sakartvele: visą laivą pasiuntė toli

Laive buvo apie 800 turistų, didžioji dauguma jų – rusai.

Vietos gyventojai protestą pradėjo apie 20 val. vakare. Žmonės atsinešė iškalbingus plakatus, ant kurių užrašai „Rusijos laive, eik n****i“, „Rusija – okupantė“ ir panašūs.

Į protestą taip pat buvo atsineštos Rusijos ir Gruzijos karo nuotraukos, skambėjo Gruzijos himnas, protestuotojai skandavo žinomą šūkį „Putin x***o“.

Po valandos laivas išplaukė iš uosto.

Gruzijos valdančiosios partijos lyderis Irakli Kobakhidze akciją pavadino necivilizuota, tačiau Gruzijos prezidentė Salomė Zurabišvili palaikė akciją.

„Didžiuojuosi mūsų žmonėmis, kurie taikiai protestavo prieš naują Rusijos provokaciją – Rusijos kruizinio laivo įplaukimą į Batumio uostą Gruzijoje, o Putinas blokuoja grūdų siuntas ir trukdo laisvai laivybai. Juodosios jūros saugumas yra gyvybiškai svarbus Gruzijai, Ukrainai ir Europos Sąjungai“, – „Twitter“ rašė ji.

Proud of our people protesting peacefully the latest russian provocation - a Russian cruise liner visiting the Georgian port of Batumi while Putin blocks grain shipments and hinders free navigation in the Black Sea.

Black Sea security is vital for 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/CTg8bmTGa3