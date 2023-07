Putinas buvo priverstas išgyventi pažeminimą: vaizdo įraše užfiksuota nejauki akimirka

Kaip rašo „Sky news“, jis buvo priverstas laukti Egipto lyderio ir ėmė akivaizdžiai nepatogiai blaškytis.

Tai nėra pirmas kartas, kai V. Putinas patiria tokį pažeminimą. Dar pernai jis buvo privestas lygiai taip pat nejaukiai laukti Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano.

Nors išlieka neaišku, ar tokie incidentai buvo suplanuoti, nejaukiai besiblaškančio V. Putino vaizdo įrašai itin sparčiai plinta internete.

Putin had to wait for quite some time for the president of Egypt.



This is not the first time that foreign leaders have made Putin wait for their meetings. pic.twitter.com/WSaO1UWayN