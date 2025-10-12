Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siaubinga avarija: nuo kalno neaiškiomis aplinkybėmis nulėkė automobilis, žuvo 4 turistai

2025-10-12 08:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 08:50

Spalio 2 d. popietę Kroatijoje įvyko šiurpi avarija, skelbia „Croatia Week“. Nuo kalno nukrito automobilis, žuvo keturi žmonės.

Siaubinga avarija: nuo kalno neaiškiomis aplinkybėmis nulėkė automobilis, žuvo 4 turistai (nuotr. facebook.com)

Spalio 2 d. popietę Kroatijoje įvyko šiurpi avarija, skelbia „Croatia Week". Nuo kalno nukrito automobilis, žuvo keturi žmonės.

0

Tragedija įvyko netoli Bunicos.

Žuvo keturi turistai

Policijos duomenimis, automobilis buvo išnuomotas oro uoste. Apie 16:20 automobilis važiavo nedideliu posūkiu, tačiau vairuotojas prarado kontrolę posūkyje į kairę. Vairuotojas kažkodėl pasuko į dešinę ir automobilis trenkėsi į akmenines užtvaras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Automobilis žemyn krito apie 70 metrų.

Žuvo du vyrai ir dvi moterys, jiems buvo 68, 67, 67 ir 66 m. Visi jie buvo turistai iš Maltos.

Kūnai buvo ištraukti iš vandens ir nugabenti tyrimams. Automobilis taip  pat ištrauktas iš vandens.

Tarnybos aiškinasi įvykio aplinkybes.

Neoficialiai pranešama, kad galėjo sutrikti vairuotojo sveikata.

