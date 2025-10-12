Siaubinga avarija: nuo kalno neaiškiomis aplinkybėmis nulėkė automobilis, žuvo 4 turistai

Tragedija įvyko netoli Bunicos.
Žuvo keturi turistai
Policijos duomenimis, automobilis buvo išnuomotas oro uoste. Apie 16:20 automobilis važiavo nedideliu posūkiu, tačiau vairuotojas prarado kontrolę posūkyje į kairę. Vairuotojas kažkodėl pasuko į dešinę ir automobilis trenkėsi į akmenines užtvaras.
Automobilis žemyn krito apie 70 metrų.
Žuvo du vyrai ir dvi moterys, jiems buvo 68, 67, 67 ir 66 m. Visi jie buvo turistai iš Maltos.
Kūnai buvo ištraukti iš vandens ir nugabenti tyrimams. Automobilis taip pat ištrauktas iš vandens.
Tarnybos aiškinasi įvykio aplinkybes.
Neoficialiai pranešama, kad galėjo sutrikti vairuotojo sveikata.
