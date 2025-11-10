 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Savaitgalį 52 migrantai per sieną veržėsi į Latviją iš Baltarusijos

2025-11-10 13:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 13:40

Savaitgalį iš viso 52 asmenys mėgino neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 

Latvija mokyklose įveda karinį mokymą: ruošiasi galimoms grėsmėms (nuotr. SCANPIX)

Savaitgalį iš viso 52 asmenys mėgino neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 

0

Šiais metais Latvijos pasieniečiai užkirto kelią 11 465 asmenų mėginimams neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos, humanitariniais sumetimais į šalį buvo įleista 30 asmenų. 

Vyriausybė pratęsė sustiprintą Latvijos ir Baltarusijos sienos stebėjimo režimą iki šių metų gruodžio 31 dienos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvija turi 172 kilometrų ilgio bendrą sieną su artima Rusijos sąjungininke Baltarusija. 

Latvija, Lenkija ir Lietuva kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką organizuotai siunčiant migrantus prie Europos Sąjungos išorinės sienos, kad destabilizuotų bloką ir pakirstų saugumą, laiko tai hibridinio karo metodais.  

Latvijos pasienis
77 migrantai antradienį mėgino neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos

