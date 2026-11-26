Dauguma šių smūgių buvo suduoti Rusijos teritorijoje. Ukrainos dronai pasiekė Maskvą, Sankt Peterburgą ir net Sibirą, rodo naujienų agentūros AFP atlikta ACLED duomenų iki lapkričio 20 d. analizė.
Tačiau kai kurie taikiniai buvo net už 1 500 km nuo abiejų kariaujančių šalių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad sekmadienį prie Libijos krantų buvo smogta dviem laivams. Per ataką nuskandintas Rusijos korvetės klasės karo laivas.
Smūgių geografija plečiasi, o jų intensyvumas didėja tuo metu, kai pastangos užbaigti didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo konfliktą Europoje įstrigo.
Dar 2025 m. gruodį ACLED pranešė apie kitą ataką Viduržemio jūroje netoli Graikijos ir Libijos krantų. Už ją atsakomybę prisiėmė Kyjivas. Tuomet buvo smogta Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno naftos tanklaiviui. Šį laivyną Maskva naudoja, kad apeitų jai taikomas Vakarų sankcijas.
„Šis incidentas laikytas pirmąja tokio pobūdžio ataka šiame regione nuo karo Ukrainoje pradžios“, – nurodė pasaulinius konfliktus stebinti organizacija.
Smūgiai pasiekė Afriką
ACLED duomenimis, 2026 m. rugsėjo pradžioje Ukrainos pajėgos netoli Sicilijos, maždaug už 500 km nuo Libijos, puolė Rusijos laivą, kuriam taikomos Vakarų sankcijos.
Rugsėjo viduryje susiskaldžiusios Šiaurės Afrikos valstybės vyriausybė, remiama Jungtinių Tautų, paneigė CNN pranešimą, kad leido Ukrainai naudotis karine baze šalies šiaurės vakaruose dronų atakoms prieš Rusijos šešėlinį laivyną Viduržemio jūroje rengti.
Gerokai piečiau 2025 m. lapkritį per keturis sprogimus prie Senegalo sostinės Dakaro krantų buvo apgadintas iš Rusijos į Senegalą atplaukęs tanklaivis. Sprogimų priežastis nežinoma, tačiau keli ekspertai AFP sakė, kad turimi duomenys ir tanklaivio rusiška kilmė leidžia įtarti galimą Ukrainos dalyvavimą.
Kyjivas atsakomybės neprisiėmė, tačiau ACLED Ukrainos dalyvavimą įvertino kaip tikėtiną.
Remdamasi leidinių „TradeWinds News“ ir „Mica Center“ pranešimais, ACLED taip pat atkreipė dėmesį į įtarimus, kad Ukraina galėjo prisidėti prie 2026 m. birželį Adeno įlankoje surengtos diversijos prieš kitą Rusijos šešėlinio laivyno laivą.
Plečiasi atakos Juodojoje jūroje
Atakos stiprėja ir arčiau Ukrainos. Atakos prieš laivus Juodojoje jūroje per šį karą tapo įprastos, tačiau pastaraisiais mėnesiais jos buvo vis dažnesnės ir apima vis didesnę akvatoriją.
Rugsėjį jūrų saugumo riziką vertinanti bendrovė „Ambrey“ pranešė per ankstesnius 12 mėnesių užfiksavusi dešimtis atakų prieš prekybos laivus strateginiuose vandenyse, kuriems anksčiau negrėsė karo išplitimo pavojus.
ACLED duomenų analizė parodė, kad 2026 m. Kyjivas surengė apie 30 atakų prieš taikinius Juodojoje jūroje, esančius daugiau kaip už 200 km nuo Ukrainos krantų arba fronto linijos. Tai penkis–šešis kartus daugiau nei 2025 metais.
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