R. Glucksmanno pareiškimą cituoja BFMTV.
Socialdemokratų partijos kandidatas, reaguodamas į T. Rinerio žodžius, pareiškė, kad karas Ukrainoje „lemia mūsų ateitį“, o tie, kurie nori nutraukti paramą Kyjivui, veikia prieš gyvybiškai svarbius Prancūzijos interesus.
„Karas Ukrainoje yra mūsų karas, nes jis lemia mūsų ateitį, nes esame Vladimiro Putino taikiniai“, – pareiškė R. Glucksmannas.
Jis pažymėjo, kad karas Ukrainoje gerokai peržengia jos sienas, nes Rusija kariauja ir prieš Europą. Socialdemokratų kandidatas pridūrė, kad tie, kurie pasisako prieš paramą Ukrainai, išduoda Prancūziją.
„Visi, kurie ragina nutraukti paramą Ukrainos pasipriešinimui, ragina paklusti tironui, siekiančiam sugriauti Europos saugumą. Vadinasi, jie veikia prieš gyvybiškai svarbius Prancūzijos interesus. Jei taip pasielgsime, išduosime Prancūziją, išduosime Europą“, – pabrėžė politikas.
Rinerio pareiškimai
Taip jis reagavo į dziudo imtynininko Teddy Rinerio pareiškimus. Šis taip pat siekia Prancūzijos prezidento posto ir trečiadienį pareiškė, kad karas Ukrainoje „nėra mūsų karas“. Vėliau Rineris naujienų agentūrai AFP sakė norintis nutraukti paramą Kyjivui ir „nebeskirti pinigų, kurių neturime“.
Primename, kad neformali kraštutinių dešiniųjų partijos „Nacionalinis sambūris“ lyderė Marine Le Pen pažadėjo nutraukti Ukrainos finansavimą, jei bus išrinkta Prancūzijos prezidente. Vis dėlto ji patvirtino neketinanti nutraukti karinės paramos Ukrainai.
Anksčiau M. Le Pen taip pat teigė esanti pasirengusi atvykti į Ukrainą ir surengti debatus su prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl finansinės paramos.
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