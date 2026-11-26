Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, informuoja „Ukrinform“.
„Rusų okupantų pajėgos nuo pat plataus masto karo pradžios per vieną mėnesį dar niekada nebuvo patyrusios tokių didelių nuostolių. O iki lapkričio pabaigos dar liko penkios dienos“, – teigė Generalinis štabas.
Ankstesnis „rekordas“ buvo pasiektas 2026 m. spalį, kai priešas neteko 54,4 tūkst. karių. Generalinis štabas pažymėjo, kad lapkričio rodiklis šį skaičių jau viršijo anksčiau laiko, ir pridūrė, kad galutinis nuostolių skaičius turėtų būti dar didesnis.
Rusijos pajėgos netenka daugiau kaip 2,2 tūkst. karių per dieną
Vidutiniškai Rusijos pajėgos netenka daugiau kaip 2,2 tūkst. karių per dieną arba maždaug 93 per valandą.
„Šie skaičiai atspindi kasdienes Ukrainos karių pastangas visuose fronto ruožuose. Pėstininkai, artilerijos daliniai, dronų operatoriai, desantininkai, lakūnai ir kiti kariškiai atremia puolimus, naikina priešo karius ir techniką bei verčia Rusiją mokėti vis didesnę kainą už savo ginkluotą agresiją“, – pabrėžė Generalinis štabas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2022 m. vasario 24 d., kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą, iki 2026 m. lapkričio 26 d. Rusijos kariuomenė mūšio lauke jau prarado maždaug 1 645 899 karius, iš kurių 2 319 buvo nukauta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
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