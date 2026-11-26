Tą pačią dieną Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas taip pat perspėjo, kad negalima leisti karui išplisti į kitas teritorijas.
Apie tai pranešė „Kyiv independent“.
Šie pareiškimai nuskambėjo Ukrainai smogus keliems Rusijos taikiniams Baltijos, Juodojoje ir Viduržemio jūrose ir Rusijai vis agresyviau elgiantis su Ukrainos rėmėjais. Incidentai Lenkijoje ir Pietų Korėjoje taip pat kelia susirūpinimą dėl galimo Rusijos karo išplitimo į kitus regionus.
Tiek G. Meloni, tiek J. Wadephulas dar kartą patvirtino įsipareigojimą toliau remti Ukrainą.
„Žinote mano poziciją dėl Ukrainos, žinote, kad aš ir Italija remiame Ukrainą, tačiau manau, kad karas neturi ir negali išplisti į Viduržemio jūrą“, – sakė G. Meloni.
Ji pridūrė, kad Italija turėtų „padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtų Ukrainai apsiginti“, tačiau kartu pabrėžė būtinybę užtikrinti savo šalies sienų ir piliečių saugumą.
„Manau, kad šiuo klausimu turime laikytis labai aiškios pozicijos, kaip ją aiškiai išdėstėme ir savo draugams ukrainiečiams pastarosiomis dienomis. Turime ją aiškiai išdėstyti ir savo partneriams“, – sakė G. Meloni. Kartu ji pabrėžė nesiejanti šių problemų su parama Ukrainai.
„Ukrainos teisė gintis nekelia jokių abejonių, ir mes tikrai remiame Ukrainą, tačiau primygtinai perspėčiau, kad negalima leisti šiam konfliktui išplisti į kitus regionus“, – sakė J. Wadephulas.
Rusija taip pat kaltinama plečianti bauginimo ir hibridinių operacijų kampaniją už Ukrainos ribų
Lapkričio 22 d. Ukrainos pajėgos jūriniais dronais puolė Rusijos korvetę „Merkury“ ir karinį sraigtasparnį Viduržemio jūroje prie Libijos Bengazio miesto krantų. Korvetė buvo nuskandinta, o sraigtasparnis sunaikintas, lapkričio 23 d. patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Rusija taip pat kaltinama plečianti bauginimo ir hibridinių operacijų kampaniją už Ukrainos ribų. Pranešimai apie planuojamas diversijas, oro erdvės pažeidimus ir karinę veiklą kelia susirūpinimą dėl saugumo Europoje ir kituose regionuose.
Lapkričio 18 d. Lenkijos pareigūnai pranešė sužlugdę įtariamą Rusijos žvalgybos planą surengti išpuolį netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi ir dėl jo apkaltinti Ukrainą.
Per Rusijos surengtą ataką lapkričio 20 d. naktį Lenkijoje nukrito trys Rusijos kruizinės raketos.
Lapkričio 24 d. Rusijos kariniams orlaiviams priartėjus prie Pietų Korėjos Ulindo salos, jos gyventojams buvo paskelbtas oro pavojus, šalies karinės oro pajėgos pakėlė naikintuvus.
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