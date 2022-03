Rusija sankcijas įvedė ne Joe Bidenui, o velioniui jo tėvui

„Pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad prezidentas Bidenas yra „jaunesnysis“, taigi jie galėjo skirti sankcijas jo tėčiui, tegul jis ilsisi ramybėje“, – per spaudos konferenciją pastebėjo Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki.

Rusijos paskelbtame sąraše atsidūrė 13 pareigūnų, kuriems uždrausta atvykti į Rusiją, taip pat jiems užblokuotos sąskaitos Rusijos bankuose.

J. Psaki nepraleido progos paminėti, kad tai iš esmės nepaveiks JAV pareigūnų.

„Antra dalis, kurią sakyčiau, yra... niekas iš mūsų neplanuojame turistinių kelionių į Rusiją ir neturime banko sąskaitų, kurių negalėsime pasiekti, todėl eisime į priekį“, – sako J. Psaki.

