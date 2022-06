Putinas po 3-ejų metų pertraukos Baltarusijoje susitiks su Lukašenka

Kaip rašo NEXTA, remdamasi Rusijos ministro pirmininko Michailo Mišustino teigimu, V. Putinas kartu su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka susitiks „sąjunginės valstybės“ regionų forume, kuris vyks Hrodnoje birželio 30 d. – liepos 1 d.

⚡️Putin will visit #Belarus for the first time in three years



Lukashenko and Putin plan to visit the forum of the regions of the so-called "union state", which will be held in Hrodna from 30 June to 1 July.



📰 Russian prime minister Mikhail Mishustin pic.twitter.com/aNv4V8eE6T