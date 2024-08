Putinas nuvyko iš anksto neskelbto vizito į Čečėniją

V. Putiną pasveikino Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas, o po to jiedu apsilankė specialiųjų pajėgų akademijoje ir pasikalbėjo su savanoriais kovotojais, kurie ten treniruojasi prieš išsiunčiami kariauti Ukrainoje.

V. Putinas gyrė savanorius ir sakė, kad kol Rusija turės tokių vyrų kaip jie, ji bus nenugalima, teigiama rusų valstybinių agentūrų pranešimuose.

R. Kadyrovas savo oficialiame„Telegram“ kanale paskelbtame pranešime teigė, kad nuo tada, kai Maskva 2022-ųjų vasarį pradėjo invaziją į Ukrainą, šiame centre treniravosi daugiau kaip 47 tūkst. kovotojų, įskaitant savanorius.

Kovotojai iš Čečėnijos, kurios nepriklausomybės siekis po Sovietų Sąjungos žlugimo lėmė ilgus metus trukusį karą su Rusijos pajėgomis, dalyvauja abiejose karo Ukrainoje pusėse.

Čečėnijos nepriklausomybės šalininkų lyderiui Džocharui Dudajevui ištikimi proukrainietiški savanoriai yra V. Putiną ir R. Kadyrovą remiančių čečėnų pajėgų nesutaikomi priešai. Pastarosios pajėgos prisijungė prie rusų kelis mėnesius trukusioje svarbaus Ukrainos Mariupolio uostamiesčio ir kitų konflikto židinių šalies pietuose ir rytuose apgultyje.

Antradienį V. Putinas taip pat aplankė R. Kadyrovo tėvo, buvusio Čečėnijos lyderio Achmato Kadyrovo kapą, vadavietę ir mečetę sostinėje Grozne.

Galiausiai jis surengė derybas su čečėnų lyderiu, kuris pranešė, kad respublika turi „dešimtis tūkstančių“ rezervistų, pasiruošusių kovoti Ukrainoje, skelbia Rusijos valstybinė žiniasklaida. Pranešimuose nenurodoma, ar kas nors iš jų gali būti pasiųstas atremti Ukrainos įsiveržimą į Rusijos Kursko sritį.

Kremlius kliaujasi R. Kadyrovu, kad Šiaurės Kaukaze po daugelį metų trukusių neramumų būtų išlaikytas stabilumas. Tarptautinės teisių gynimo grupės kaltina R. Kadyrovo saugumo pajėgas neteisminiais nužudymais, kankinimais ir disidentų grobimais, tačiau Rusijos institucijos ne kartą atmetė reikalavimus atlikti tyrimus.

Kremlius pasitelkė kovotojus iš Čečėnijos, kad padėtų apsaugoti Maskvą nuo galiausiai žlugusio samdinių grupuotės „Wagner“ boso Jevgenijaus Prigožino pernai surengto maišto, tačiau kai kurie ekspertai perspėja, kad R. Kadyrovo ambicijos gali kelti grėsmę ir federalinei valdžiai.

Nei Kremlius, nei R. Kadyrovas nepasidalijo jokia informacija apie netikėto V. Putino vizito tikslą, o R. Kadyrovas tik pasakė, kad Rusijos vadovo laukia „įtempta darbotvarkė“.

Vėliau V. Putinas su R. Kadyrovu kalbėjosi Čečėnijos lyderio rezidencijoje Grozne.

Prieš netikėtą vizitą Čečėnijoje V. Putinas antradienį lankėsi Šiaurės Osetijos provincijos Kaukazo mieste Beslane. Jis pirmą kartą per beveik du dešimtmečius susitiko su vaikų, žuvusių per 2004 metais islamistų kovotojų surengtą išpuolį mokykloje, per kurį žuvo daugiau kaip 330 žmonių, motinomis.

Susitikime jis peikė Kyjivo įsiveržimą į Rusijos Kursko sritį, kaltindamas ukrainiečius bandymu destabilizuoti jo šalį.

„Mes nubausime nusikaltėlius. Dėl to negali būti jokių abejonių“, – sakė jis.