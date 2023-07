Putinas kelios dienos po „Wagner“ maišto susitiko su Prigožinu

Pasak D. Peskovo, tris valandas trukęs susitikimas įvyko birželio 29-ąją, jame taip pat dalyvavo J. Prigožino įkurtos „Wagner“ vadai.

„Wagner“ samdiniai drauge su Rusijos kariuomene kariauja Ukrainoje. J. Prigožinas seniai konfliktuoja su Rusijos kariuomenės vadovybe ir šie nesutarimai birželio 24-ąją virto ginkluotu „Wagner“ maištu Rusijoje.

J. Prigožinas maištą nutraukė pasiekus susitarimą dėl jo pasitraukimo į Baltarusiją.

D. Peskovas sakė, kad per birželio 29-osios susitikimą V. Putinas pasiūlė įvertinti „Wagner“ veiksmus mūšio lauke Ukrainoje ir birželio 24-osios įvykius. V. Putinas taip pat išklausė vadų paaiškinimus ir pasiūlė jiems tolesnės tarnybos galimybių, nurodė Kremliaus atstovas.

„Patys vadai pateikė savo versiją dėl to, kas įvyko. Jie pabrėžė, kad tvirtai remia valstybės vadovą ir vyriausiąjį pajėgų vadą, ir yra jo kariai, be to, sakė, kad yra pasirengę toliau kovoti už savo tėvynę“, – pridūrė D. Peskovas.