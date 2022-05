Putinas įspėjo Suomijos prezidentą dėl NATO: Suomijos neutralumo politikos atmetimas gali neigiamai paveikti santykius

„Pokalbis buvo tiesus ir atviras, jis vyko be apsunkinimų. Laikytasi pozicijos, kad svarbu vengti įtampos“, – prezidentūra citavo S. Niinisto ir pridūrė, kad pokalbį inicijavo Suomijos vadovas.

V. Putinas po pokalbio teigia, kad Suomijos neutralumo politikos atmetimas gali neigiamai paveikti Rusijos ir Suomijos santykius. V. Putinas pažymėjo, kad atsisakyti Suomijos neutralumo būtų klaidinga, grėsmės jos saugumui nėra.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9