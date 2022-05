Putinas šaukia susitikimą su Lukašenka ir kitais KSSO lyderiais

Gegužės 16 dieną Maskvoje vyks Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos vadovų susitikimas. Esą ji skirta Kolektyvinio saugumo sutarties pasirašymo 30-mečiui.

Taip pat, remiantis žiniasklaidos pranešimais, planuojamas dvišalis Putino ir Lukašenkos susitikimas.

Šeštadienį pasirodė žinia, kad A. Lukašenka savo kalboje gyrė Ukrainos kariuomenę, nors prieš karo pradžią paniekinamai pareiškė, kad Ukraina neatlaikys net trijų dienų.

Jis gyrė Ukrainos armijos, Ukrainos mobiliųjų grupių taktiką ir sakė, kad Baltarusijos ginkluotosios pajėgos turėtų iš to pasimokyti.

Meanwhile: Lukashenka has already praised Ukrainian army, Ukrainian mobile groups tactics, says Belarusian armed forces should learn from that pic.twitter.com/hwD2CbQOWt