TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas ir jo nemirtingumo paieškos: jeigu viskas būtų taip paprasta, visi gyventų šimtus metų

2025-09-13 16:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 16:00

Kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir jo kolega iš Kinijos Xi Jinpingas vaikščiojo po Tiananmeno aikštę per iškilmingą Kinijos Pergalės dienos karinį paradą, jie buvo užfiksuoti kamerų diskutuojantys apie galimybę atlikti daugkartines organų transplantacijas, siekiant nemirtingumo. Atsižvelgiant į tai, kad abu lyderiai neseniai pakeitė savo šalių konstitucijas, panaikindami kadencijų apribojimus, atrodo, jog vienintelis barjeras jų neribotam valdymui yra biologinis mirtingumas. Todėl nenuostabu, kad autoritariniai vadovai domisi tokiomis temomis.

Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

„Žmogaus organus galima persodinti nuolat. Kuo ilgiau gyveni, tuo jaunesnis tampi ir netgi pasieki nemirtingumą“, – per vertėją pareiškė 72-ejų V. Putinas Xi Jinpingui, rašo „IFL Science“.

Nors nė vienas iš jų nėra žinomas dėl proveržių senėjimo tyrimuose, Xi Jinpingas entuziastingai įsitraukė į fantazijomis paremtą pokalbį ir pastebėjo: „Kai kurie prognozuoja, kad šį šimtmetį žmonės galės gyventi iki 150 metų.“

Tai nėra visiškai klaidinga – teoriškai žmogus galėtų sulaukti 150 metų. Tačiau praktiškai tikėtis tokios trukmės sunku, kol nebus išrasta veiksmingų vaistų nuo vėžio ir daugybės kitų ligų.

Šiuo metu ilgiausiai gyvenęs žmogus yra prancūzė Jeanne Calment, mirusi 1997 m. ir sulaukusi 122 metų. Daugelis mokslininkų mano, kad šis rekordas vargu ar bus pagerintas, nes žmogaus gyvenimo trukmės riba, tikėtina, siekia apie 120 metų.

Organų neįmanoma reguliariai keisti, kaip automobilių detalių

Visa tai natūraliai veda prie V. Putino svajonės turėti nuolat jaunus organus. Tačiau nėra aišku, ar žmogus galėtų gyventi neribotą laiką, reguliariai keisdamas organus tarsi automobilių detales, nes tokie eksperimentai dar nebuvo atlikti.

Be to, kyla ir praktinių kliūčių: žmogaus organai neauga ant medžių, jų nuolat trūksta net tiems pacientams, kuriems jie gyvybiškai būtini, tad apie diktatorius su amžinybės ambicijomis net neverta kalbėti. Vienas iš galimų sprendimų – ksenotransplantacija, t. y. gyvūnų organų pritaikymas žmonėms.

Pastaraisiais metais keletas pacientų gavo genetiškai modifikuotas kiaulių širdis ir inkstus, tačiau daugelis jų išgyveno vos kelis mėnesius.

Siekdami sumažinti organų atmetimo riziką, mokslininkai pašalino tam tikrus cukrus nuo kiaulių ląstelių paviršiaus. Vis dėlto, nors ši idėja žinoma dar nuo XVII a., kai ją pirmasis pabandė prancūzų gydytojas Jean-Baptiste Denysas, mažai tikėtina, kad ši technologija greitai taps įprasta ar leis V. Putinui ir Xi Jinpingui peržengti savo gyvenimo ribas.

Galbūt jiems vertėtų daugiau dėmesio skirti genetiniams tyrimams, kuriais siekiama sustabdyti senėjimo procesą. Vienas svarbiausių atradimų šioje srityje – Yamanaka faktoriai, galintys paversti senas ląsteles indukuotomis pluripotentinėmis kamieninėmis ląstelėmis, iš esmės jas atjauninti.

Tačiau šie tyrimai kol kas yra tik pradinėje stadijoje. Tai reiškia, kad net ir galingiausi pasaulio lyderiai, norėdami prailginti savo gyvenimą, turėtų rinktis tradicinius metodus: sveiką mitybą, fizinį aktyvumą ir žalingų įpročių vengimą.

2025-09-13 16:13
Putinui reikia važiuoti pas Si chirurgą.
Kita pamiršta galimybė – galvą apsivynioti įkrautu tualetiniu popierium.
