Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rusija leis Kinijos piliečiams atvykti be vizų

2025-09-05 10:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 10:39

Rusija įves bevizį režimą Kinijos piliečiams, ketvirtadienį paskelbė prezidentas Vladimiras Putinas, taip atsakydamas į Pekino sušvelnintas kelionių taisykles rusams.

Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusija įves bevizį režimą Kinijos piliečiams, ketvirtadienį paskelbė prezidentas Vladimiras Putinas, taip atsakydamas į Pekino sušvelnintas kelionių taisykles rusams.

REKLAMA
2

„Žinoma, Rusija atsakys į šį draugišką gestą. Mes padarysime tą patį“, – pasak naujienų agentūros TASS, sakė V. Putinas.

Nuo rugsėjo 15 d. rusai galės vykti į Kiniją ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui tik su pasu, antradienį pranešė TASS, remdamasi Kinijos užsienio reikalų ministerija. Naujasis reglamentas galios bandomąjį vienerių metų laikotarpį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal dabartines taisykles į Kiniją leidžiama keliauti rusams, turintiems diplomatinius arba oficialius dokumentus, be to, yra sudarytas dvišalis susitarimas dėl bevizių grupinių kelionių.

Anksčiau šią savaitę V. Putinas su valstybiniu vizitu atvyko į Kiniją, kur jį priėmė prezidentas Xi Jinpingas. Abu lyderiai pasirašė apie 20 susitarimų įvairiose srityse ir džiaugėsi savo partnerystės tvirtumu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų