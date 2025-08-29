Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas ir Erdoganas susitiks Kinijoje, aptars karą Ukrainoje

2025-08-29 19:49 / šaltinis: BNS
2025-08-29 19:49

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kinijoje vyksiančio regioninio aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse pirmadienį aptars konfliktą Ukrainoje su Turkijos lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu, pranešė Kremlius.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

0

„Turkija atlieka svarbų vaidmenį Ukrainos konflikto sprendimo procese“, – žurnalistams penktadienį sakė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.

Abu lyderiai lankysis Kinijoje, kur dalyvaus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime.

Turkijoje šiemet buvo surengti trys Rusijos ir Ukrainos taikos derybų raundai, tačiau šalims per tuos susitikimus taip ir nepavyko rasti išeities iš aklavietės dėl būdo išspręsti karinį konfliktą, kuris įsiplieskė, kai Maskva 2022 metų vasarį surengė invaziją į proeuropietišką kaimyninę valstybę.

J. Ušakovas sakė, kad tai bus pirmasis V. Putino ir R. T. Erdogano susitikimas šiais metais.

Turkija, kuri palaiko draugiškus ryšius su dviem savo Juodosios jūros regiono kaimynėmis, skelbia, jog remia Ukrainos teritorinį vientisumą, tačiau neprisijungė prie Vakarų šalių inicijuotų sankcijų Rusijai.

