Putinas atsiprašė dėl savo patikėtinio Lavrovo pareiškimų

V. Putinas buvo priverstas atsiprašyti dėl S. Lavrovo komentarų apie Adolfo Hitlerio žydišką kraują, rašo „Sky news“.

Po pokalbio telefonu su V. Putinu Izraelio ministras pirmininkas Naftali Bennett pareiškė, kad Rusijos prezidentas atsiprašė už savo užsienio reikalų ministro komentarus.

N. Bennett sakė, kad priėmė atsiprašymą.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas turėtų viešai atsiprašyti visų pasaulio žydų už savo komentarus apie nacizmą ir Adolfą Hitlerį.

„Izraelio užsienio reikalų ministras Yairas Lapidas ir aš esame pasipiktinę antisemitiniais Rusijos ministro pareiškimais. Pabrėžiau, kad antisemitizmas tarp Rusijos elito turi ilgą istoriją. Vienintelė išeitis S. Lavrovui – viešai atsiprašyti visų žydų. Antisemitizmas negali būti toleruojamas“, – savo „Twitter“ rašė D. Kuleba.

Israeli FM @yairlapid and I are both outraged by FM Lavrov’s antisemitic remarks. I emphasized that antisemitism has a long track record among Russian elites. The only way out for FM Lavrov is to publicly apologize before Jews around the world. Antisemitism can not be tolerated.