Kuleba reikalauja Lavrovo viešai atsiprašyti – tokie pareiškimai negali būti toleruojami

„Izraelio užsienio reikalų ministras Yairas Lapidas ir aš esame pasipiktinę antisemitiniais Rusijos ministro pareiškimais. Pabrėžiau, kad antisemitizmas tarp Rusijos elito turi ilgą istoriją. Vienintelė išeitis S. Lavrovui – viešai atsiprašyti visų žydų. Antisemitizmas negali būti toleruojamas“, – savo „Twitter“ rašė D. Kuleba.

Israeli FM @yairlapid and I are both outraged by FM Lavrov’s antisemitic remarks. I emphasized that antisemitism has a long track record among Russian elites. The only way out for FM Lavrov is to publicly apologize before Jews around the world. Antisemitism can not be tolerated.