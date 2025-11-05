 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pritarta išmetamų teršalų sumažinimui 90 proc. iki 2040-ųjų

2025-11-05 11:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 11:55

Europos Sąjungos (ES) šalys trečiadienį susitarė iki 2040 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bent 90 proc, lyginant su 1990-ųjų lygiu. Į šią normą įskaičiuoti 5 proc., kurie gali būti pasiekti įsigyjant vadinamuosius anglies dioksido kreditus projektams už ES ribų.

Europos Sąjunga BNS Foto

Europos Sąjungos (ES) šalys trečiadienį susitarė iki 2040 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą bent 90 proc, lyginant su 1990-ųjų lygiu. Į šią normą įskaičiuoti 5 proc., kurie gali būti pasiekti įsigyjant vadinamuosius anglies dioksido kreditus projektams už ES ribų.

REKLAMA
0

Pagal šiuos planus investicijos į ne ES šalis, pavyzdžiui, į klimato kaitą skatinančių išmetamųjų dujų šalinimą iš atmosferos, gali būti konvertuojamos į anglies dioksido kreditus ir įskaičiuojamos į valstybės narės vidinį teršalų sumažinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kreditų sistema bus įdiegta nuo 2031 m. ir visiškai pradėta naudoti iki 2036 m., po ilgų derybų sutarė ES aplinkos ministrai.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal pasiektą kompromisą, planai įtraukti pastatus ir kelių transporto sektorius į ES emisijų leidimų prekybos sistemą bus atidėti vieneriems metams iki 2028 m.

REKLAMA

Klimato tikslas 2040-ieisiems bus periodiškai peržiūrimas.

Šios nuolaidos buvo padarytos siekiant užbaigti daugiau nei 15 valandų trukusias derybas ir išbristi iš aklavietės, nes kelios ES šalys dėl ekonominių problemų ir geopolitinių pokyčių nebuvo linkusios pritarti naujiems išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimams.

„Vakar dirbome visą dieną ir naktį, kad pasiektume susitarimą. Lengva nebuvo“, – trečiadienį ryte sakė apie pasiektą susitarimą pranešęs Danijos klimato ministras Larsas Aagaardas.

REKLAMA
REKLAMA

„Visi sutariame, kad Europa turi išlikti konkurencinga, mums tuo pačiu mažinant išmetamųjų teršalų kiekį. Naujas klimato tikslas mums padės užtikrinti būtiną nuspėjamumą ir investicijų saugumą Europos įmonėms“, – kalbėjo ministras.

Šiam sprendimui priimti reikėjo dvigubos daugumos: mažiausiai 15 iš 27 ES valstybių narių, atstovaujančių mažiausiai 65 proc. bloko gyventojų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prieš balsavimą Slovakijos, Vengrijos ir Lenkijos ministrai pareiškė balsuosią prieš kompromisą. Bulgarija ir Belgija susilaikė.

Planuojama, kad įstatymas bus galutinai suderintas derybose su Europos Parlamentu per ateinančius mėnesius.

ES atstovų teigimu, proveržis dėl klimato tikslo 2040-iesiems atvėrė kelią atskiram įsipareigojimui sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, kurio reikalaujama pagal 2015 m. Paryžiaus susitarimą, dėl kurio taip pat buvo susitarta trečiadienio rytą.

REKLAMA

ES šalys pritarė privalomam klimato plano tikslui iki 2035 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti 66,25–72,5 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.

Kompromisą pavyko pasiekti likus vos kelioms dienoms iki Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferencijos Brazilijoje (COP30) pradžios.

„Atvykimas į Beleną (kur lapkričio 10–21 d. vyks COP30 – ELTA) tuščiomis tikrai pakenktų ES patikimumui“, – ES aplinkos ministrų susitikimo išvakarėse įspėjo vienas bloko diplomatas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų