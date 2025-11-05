Pritarta išmetamų teršalų sumažinimui 90 proc. iki 2040-ųjų

Pagal šiuos planus investicijos į ne ES šalis, pavyzdžiui, į klimato kaitą skatinančių išmetamųjų dujų šalinimą iš atmosferos, gali būti konvertuojamos į anglies dioksido kreditus ir įskaičiuojamos į valstybės narės vidinį teršalų sumažinimą.
Kreditų sistema bus įdiegta nuo 2031 m. ir visiškai pradėta naudoti iki 2036 m., po ilgų derybų sutarė ES aplinkos ministrai.
Pagal pasiektą kompromisą, planai įtraukti pastatus ir kelių transporto sektorius į ES emisijų leidimų prekybos sistemą bus atidėti vieneriems metams iki 2028 m.
Klimato tikslas 2040-ieisiems bus periodiškai peržiūrimas.
Šios nuolaidos buvo padarytos siekiant užbaigti daugiau nei 15 valandų trukusias derybas ir išbristi iš aklavietės, nes kelios ES šalys dėl ekonominių problemų ir geopolitinių pokyčių nebuvo linkusios pritarti naujiems išmetamųjų teršalų mažinimo įsipareigojimams.
„Vakar dirbome visą dieną ir naktį, kad pasiektume susitarimą. Lengva nebuvo“, – trečiadienį ryte sakė apie pasiektą susitarimą pranešęs Danijos klimato ministras Larsas Aagaardas.
„Visi sutariame, kad Europa turi išlikti konkurencinga, mums tuo pačiu mažinant išmetamųjų teršalų kiekį. Naujas klimato tikslas mums padės užtikrinti būtiną nuspėjamumą ir investicijų saugumą Europos įmonėms“, – kalbėjo ministras.
Šiam sprendimui priimti reikėjo dvigubos daugumos: mažiausiai 15 iš 27 ES valstybių narių, atstovaujančių mažiausiai 65 proc. bloko gyventojų.
Prieš balsavimą Slovakijos, Vengrijos ir Lenkijos ministrai pareiškė balsuosią prieš kompromisą. Bulgarija ir Belgija susilaikė.
Planuojama, kad įstatymas bus galutinai suderintas derybose su Europos Parlamentu per ateinančius mėnesius.
ES atstovų teigimu, proveržis dėl klimato tikslo 2040-iesiems atvėrė kelią atskiram įsipareigojimui sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį, kurio reikalaujama pagal 2015 m. Paryžiaus susitarimą, dėl kurio taip pat buvo susitarta trečiadienio rytą.
ES šalys pritarė privalomam klimato plano tikslui iki 2035 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti 66,25–72,5 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.
Kompromisą pavyko pasiekti likus vos kelioms dienoms iki Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferencijos Brazilijoje (COP30) pradžios.
„Atvykimas į Beleną (kur lapkričio 10–21 d. vyks COP30 – ELTA) tuščiomis tikrai pakenktų ES patikimumui“, – ES aplinkos ministrų susitikimo išvakarėse įspėjo vienas bloko diplomatas.
