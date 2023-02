Podoliakas apkaltino Muską padedant rusų propagandai: „Tai pernelyg akivaizdu“

Anot M. Podoliako, E. Muskas specialiai mažina oficialių Ukrainos valdžios institucijų „Twitter“ puslapių populiarumą.

„Elonai, ar galite nustoti nuvertinti ukrainiečių oficialias paskyras ir prievarta mažinti jų pasiekiamumą? Tai pernelyg akivaizdu... Nepadėkite netalentingai rusų propagandai. Tai jiems nepadės, o „Twitter“ reputacija miršta. Galbūt mums reikia reguliuotojo, kuris paaiškintų savininkui konkurencijos taisykles“, – „Twitter“ parašė jis.

.@elonmusk, maybe you should stop pessimizing 🇺🇦 official accounts & forcibly reducing their reach? It's too obvious. Don’t help talentless ru-propaganda. It won't help them and @Twitter's reputation is dying. Maybe a regulator is needed to explain competition rules to the owner?