Podoliakas dvejojantiems dėl ginklų Ukrainai: „Karas jau vyksta Europos centre“

Kyjivo pareigūnai ragina partnerius siųsti Ukrainai naikintuvus.

Anot M. Podoliako, kai kurie ES lyderiai „mano, kad Ukrainai nereikėtų duoti ginklų, nes karas išplis į Europą“.

Tačiau jis pateikė dvi priežastis, kodėl ginklai Ukrainai turėtų būti tiekiami.

„1. Karas jau vyksta Europos centre ir Rusijos Federacija žudo žmones pačiu antihumaniškiausiu būdu.

2.Jei Ukraina negaus ginklų, karas išplis į ES, nes Rusijos Federacija nesustabdys (karo – red. past.) plėtimosi“, – „Twitter“ rašo jis.

Some EU states’ representatives believe 🇺🇦 shouldn’t be given weapons as the war will spread to Europe. But

1.War is already in the center of Europe & RF kills people in the most anti-human way.

2.If 🇺🇦 doesn’t get weapons war will spread to the EU as RF won’t stop the expansion.