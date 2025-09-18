Po karališko priėmimo Trumpo ir Starmerio derybose dominuoja sudėtingos temos

Atsisveikinęs su karaliumi Karoliu III Vindzoro rūmuose, kur praleido naktį, D. Trumpas antrąją ir paskutinę savo kelionės dieną sraigtasparniu nuskrido į JK lyderio užmiesčio rezidenciją Čekersą. K. Starmeris ir jo žmona Victoria pasitiko D. Trumpą, visi jie juokėsi ir šnekučiavosi priešais kameras skambant dūdmaišiams, o tada užėjo į 16 a. dvaro, esančio netoli Londono, vidų, kad galėtų pradėti susitikimą.
D. Trumpas sakė, kad jo viešnagė Vindzoro pilyje – dalis ekstravagantiškos programos, kuria britai viliasi pavergti nenuspėjamą JAV vadovą – buvo „tikrai puiki, ačiū“. Kiek anksčiau išeidamas iš pilies po prabangaus valstybinio banketo, pasivažinėjimo karietomis ir karinių orlaivių skrydžio jis žurnalistams pareiškė, kad Karolis III yra „puikus džentelmenas ir puikus karalius“.
Britų premjeras pozicionuoja save kaip tiltą tarp D. Trumpo ir sąjungininkų Europoje, ypač dėl karo Ukrainoje, kad būtų galima užtikrinti daugiau JAV lyderio įsipareigojimų Kyjivui.
Atsižvelgdamas į D. Trumpo susižavėjimą britų karo meto lyderiu Winstonu Churchilliu, K. Starmeris prieš dvišalį susitikimą JAV prezidentui Čekerse aprodė W. Churchillio artefaktus.
Viltys dėl prekybos
Jo šiltas tonas 79-erių respublikono atžvilgiu užtarnavo tam tikrą atlaidumą prezidento prekybos kare – abi šalys gegužės mėnesį pasirašė „ekonominio klestėjimo susitarimą“.
D. Trumpas ir K. Starmeris Čekerse turėtų surengti apskritojo stalo diskusiją su verslo lyderiais, įskaitant pagrindinius JAV technologijų sektoriaus vadovus, kuri įvyks praėjus dienai po to, kai K. Starmeris paskelbė apie 150 mlrd. svarų sterlingų (maždaug 173 mlrd. eurų) vertės JAV milžinų, tokių kaip „Microsoft“ ir „Blackstone“, investicijas JK.
„Aš dirbantiems žmonėms pažadėjau darbo vietas, augimą ir galimybes, o šis valstybinis vizitas būtent tai ir atneša“, – tikino K. Starmeris.
JK tikisi užsitikrinti daugiau nuolaidų ir nori, kad 25 proc. muitai aliuminiui ir plienui būtų sumažinti iki nulio, tačiau neįpareigojantys D. Trumpo komentarai leidžia manyti, kad susitarimas nebus sudarytas greitai.
„Jie norėtų pamatyti, ar galėtų sudaryti šiek tiek geresnį susitarimą. Tad su jais kalbėsimės“, – prieš išvykdamas į JK nurodė D. Trumpas.
Tačiau derybos gali tapti keblios keliais frontais – britų laikraščiai prognozuoja, kad bendra spaudos konferencija Čekerse gali tapti įtempta.
Leiboristų lyderis K. Starmeris, kuris turbūt nėra natūralus dešiniųjų pažiūrų D. Trumpo sąjungininkas, namuose susiduria su politinėmis problemomis, kilusiomis po to, kai jis atleido JK ambasadorių Vašingtone Peterį Mandelsoną dėl skandalo, susijusio su šio diplomato ryšiais su mirusiu JAV seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu.
J. Epsteinas pastarosiomis savaitėmis persekioja ir D. Trumpą, nes pasirodė naujos informacijos apie jųdviejų santykius dešimtajame dešimtmetyje, o šis klausimas gali būti iškeltas spaudos konferencijoje vėliau ketvirtadienį.
Nuomonės išsiskiria ir dėl Gazos Ruožo. Pranešama, kad JK rengiasi paskelbti apie Palestinos valstybės pripažinimą – tokiam žingsniui priešinasi Jungtinės Valstijos.
Didžiausia garbė
Tačiau trečiadienį D. Trumpą lydėjo šypsenos, nes jis buvo pamalonintas visa britų pompastika ir iškilmėmis – jau antrą kartą po pirmojo vizito 2019 m.
„Tai išties yra viena didžiausių garbių mano gyvenime“, – valstybinio banketo metu tvirtino D. Trumpas.
Tuo tarpu karalius pagyrė D. Trumpo taikos pastangas ir paramą Ukrainai, kalbėdamas baigiantis dienai, kurios metu aidėjo patrankų šūviai, žirgais jojo kariai ir skambėjo dūdmaišiai. Tačiau jis taip pat pabrėžė D. Trumpui, kuris po sugrįžimo į valdžią atšaukė aplinkos apsaugos priemones, lyderių įsipareigojimus „mūsų vaikams, vaikaičiams ir tiems, kurie gyvens po jų“.
Melania Trump ketvirtadienio rytą liko Vindzore, kur kartu su karaliene Camilla apžiūrėjo karalienės Marijos lėlių namus, o vėliau su princese Catherine susitiko su skautais.
JAV pirmosios ponios vyras laikomas atokiau nuo britų visuomenės, kurios apklausos rodo, kad D. Trumpas išlieka nepopuliarus, o visas vizitas rengiamas už uždarų durų. Trečiadienį Londono centre žygiavo apie 5 tūkst. žmonių, kurie mojavo Palestinos vėliavomis ir nešėsi plakatus su tokiais užrašais, kaip „Migrantai laukiami, Trumpas – ne“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!