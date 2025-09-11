Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Didžiosios Britanijos ambasadorius JAV atleistas dėl ryšių su Epsteinu

2025-09-11 13:30 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 13:30

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris paprašė, kad Peteris Mandelsonas būtų atšauktas iš Jungtinės Karalystės ambasadoriaus JAV pareigų, ketvirtadienį pranešė  šalies vyriausybė. Tokį sprendimą Dauning Strytas motyvavo P. Mandelsono laiškais liūdnai pagarsėjusiam JAV finansininkui Jeffrey Epsteinui.

Jeffrey Epstein (nuotr. Scanpix)

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris paprašė, kad Peteris Mandelsonas būtų atšauktas iš Jungtinės Karalystės ambasadoriaus JAV pareigų, ketvirtadienį pranešė  šalies vyriausybė. Tokį sprendimą Dauning Strytas motyvavo P. Mandelsono laiškais liūdnai pagarsėjusiam JAV finansininkui Jeffrey Epsteinui.

0

„Atsižvelgdamas į papildomą informaciją, pateiktą Peterio Mandelsono elektroniniuose laiškuose, ministras pirmininkas paprašė užsienio reikalų ministro atšaukti jį iš JAV ambasadoriaus pareigų“, – atsakydamas į skubų klausimą parlamente sakė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministras Stephen Doughty.

„Elektroniniai laiškai rodo, kad lordo Mandelsono santykių su Jeffrey Epsteinu gilumas ir mastas iš esmės skiriasi nuo to, kas buvo žinoma jo paskyrimo metu“, – pridūrė jis. 

„Konkrečiai, nauja informacija yra Peterio Mandelsono teiginys, kad pirmasis nuosprendis Jeffrey Epsteino byloje buvo neteisėtas ir turėtų būti apskųstas.

Atsižvelgiant į tai ir nepamirštant Epsteino nusikaltimų aukų, jis buvo atšauktas iš ambasadoriaus pareigų, sprendimui įsigaliojant nedelsiant“, – teigiama šalies Užsienio reikalų ministerijos išplatintame pareiškime.

Į Jungtinės Karalystės ambasadoriaus JAV pareigas P. Mandelsonas buvo paskirtas šių metų vasario 10 d.

