Po JAV perspėjimo 6 oro linijų bendrovės sustabdė skrydžius į vieną šalį

Ispanijos „Iberia“, Portugalijos „TAP“, Čilės „LATAM“, Kolumbijos „Avianca“, Brazilijos „GOL“ ir Trinidado ir Tobago „Caribbean“ sustabdė skrydžius į šią šalį, pranešė Venesuelos oro linijų įmonių asociacijos (ALAV) prezidentė Marisela de Loaiza.
Ji nenurodė, kuriam laikui stabdomi skrydžiai.
Kol kas skrydžius tęsia Panamos „Copa Airlines“, Ispanijos „Air Europa“ ir „PlusUltra“, „Turkish Airlines“ ir Venesuelos „LASER“.
FAA penktadienį paragino civilinius orlaivius Venesuelos oro erdvėje „būti atsargiems“ dėl „blogėjančios saugumo situacijos ir suintensyvėjusios karinės veiklos Venesueloje ar aplink ją“.
„Grėsmės gali kelti potencialų pavojų orlaiviams bet kokiame aukštyje, įskaitant skrydžio metu, atvykimo ir išvykimo etapais, ir (arba) oro uostuose bei ant žemės esantiems orlaiviams“, – teigiama pranešime.
Vašingtonas į regioną pasiuntė lėktuvnešio smogiamąją grupę, kitus karinio jūrų laivyno karo laivus ir naikintuvus. JAV administracija atakas vadina pateisinama priemone, siekiant pažaboti narkotikų srautus į JAV, tačiau Karakasas nuogąstauja, kad tikslas yra pakeisti režimą.
JAV pirmadienį narkotikų karteliui, kuriam, kaip įtariama, vadovauja kairiojo sparno Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras), suteikė teroristinės organizacijos statusą. Yra manančių, kad šis žingsnis gali pranašauti karinius veiksmus prieš jo vyriausybę.
Nuo rugsėjo pradžios Vašingtono pajėgos Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje smogė į daugiau nei 20 įtariamų narkotikų kontrabandos laivų. Per šias atakas žuvo daugiau nei 80 žmonių. Dėl Vašingtono kampanijos ir karinio pajėgumo didinimo šiame regione išaugo įtampa.
