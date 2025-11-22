 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

EP gynybos komiteto vadovė apie JAV taikos planą: „beprotiška primesta taika“

2025-11-22 15:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 15:39

Europos Parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė Marie Agnes Strack-Zimmermann griežtai kritikavo naujai pateiktą JAV taikos planą Ukrainai.

Taika Ukrainoje tolsta? Trumpo taikos planui – šaltas Kremlius atsakas (nuotr. SCANPIX)

Europos Parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė Marie Agnes Strack-Zimmermann griežtai kritikavo naujai pateiktą JAV taikos planą Ukrainai.

0

„Vadinamasis JAV „taikos planas“ būtų beprotiška primesta taika, kuri sunaikintų NATO, diktuotų, kas gali ir kas negali būti [bloko] nariu, ir būtų naudingas tik Rusijai, karo nusikaltėlei“, – šeštadienį sakė Vokietijos verslui palankios Laisvųjų demokratų partijos (FDP) narė M. A. Strack-Zimmermann.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidento Donaldo Trumpo planas yra „visiškai nepriimtinas ir kelia grėsmę kitų Europos šalių saugumui“, – įspėjo ji, kartu reikalaudama, kad dabar Vokietijos vyriausybė „pagaliau užimtų tvirtą poziciją“.

Politikė paragino pagaliau suteikti Ukrainai visą paramą, kurios jai reikia, kad galėtų apsiginti nuo Rusijos atakų, sakydama, kad buvęs Vokietijos kancleris Olafas Scholzas to nepadarė.

„Taurus“ [kruizinių raketų] tiekimas suteiktų Ukrainai reikiamą paramą, net jei JAV to negali padaryti dėl savo nenuspėjamo prezidento“, – sakė ji, kreipdamasi į dabartinį kanclerį Friedrichą Merzą. – Tai kalba apie Europos saugumą. Europa turi jį ginti, Europa turi įsikišti, kai kiti partneriai to nepadaro.“

Pasiūlytas po beveik ketverius metus trukusio karo, Vašingtono 28 punktų planas priverstų Kyjivą atiduoti papildomas teritorijas rytuose, apriboti savo kariuomenės dydį ir sutikti niekada nestoti į NATO.

