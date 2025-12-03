 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Po BBC tyrimo Sakarvelo grasinimas paduoti į teismą

2025-12-03 15:42 / šaltinis: ELTA
2025-12-03 15:42

Trečiadienį Sakartvelas pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš britų transliuotoją BBC dėl tyrimo, kuriame teigiama, kad praėjusiais metais šalies valdžios institucijos, siekdamos išsklaidyti vyriausybe nepatenkintus protestuotojus, panaudojo Pirmojo pasaulinio karo laikų cheminį ginklą.

BBC (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį Sakartvelas pagrasino imtis teisinių veiksmų prieš britų transliuotoją BBC dėl tyrimo, kuriame teigiama, kad praėjusiais metais šalies valdžios institucijos, siekdamos išsklaidyti vyriausybe nepatenkintus protestuotojus, panaudojo Pirmojo pasaulinio karo laikų cheminį ginklą.

Pastaraisiais metais Juodosios jūros regiono šalyje nuolat vyko demonstracijos, o valdžios reakcija į protestus sulaukė kritikos tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britų transliuotojas pirmadienį pranešė surinkęs įrodymų, leidžiančių manyti, kad „Sakartvelo valdžios institucijos praėjusiais metais naudojo Pirmojo pasaulinio karo laikų cheminį ginklą, siekdamos išsklaidyti prieš vyriausybę nusiteikusius protestuotojus“.

„Nuo pat pradžių buvo aišku, kad BBC reportažas yra ne tik melas, bet ir pigi provokacija, suorganizuota užsienio žvalgybos tarnybų stiliumi“, – per spaudos konferenciją Tbilisyje sakė ministras pirmininkas Iraklis Kobachidzė.

„Mes ketiname kreiptis į Britanijos ryšių reguliavimo instituciją ir, jei reikės, į tarptautinį teismą, kad BBC būtų tinkamai patraukta atsakomybėn ir atšauktų melagingą informaciją“, – pridūrė I. Kobachidzė.

BBC savo pareiškime nurodė, kad reportažas buvo parengtas remiantis „tiesioginiais protestuotojų, daugelio informatorių, JT ir Sakartvelo ekspertų parodymais, taip pat medicininiu tyrimu, rašytiniais dokumentais ir ataskaitomis“.

Sakartvelo valstybės saugumo tarnyba anksčiau paskelbė dėl BBC išvadų pradėjusi tyrimą.

Sakartvelas nuo praėjusių metų ginčytinų parlamento rinkimų, kurie, opozicijos teigimu, buvo suklastoti „Sakartvelo svajonės“ naudai, išgyvena politinę krizę. 

Protestai šalyje kilo ir vyriausybei prieš metus paskelbus, kad iki 2028 m. ji nesieks pradėti derybų su Briuseliu dėl narystės Europos Sąjungoje (ES).

Per pirmuosius mitingus protestuotojams išsklaidyti policija panaudojo vandens patrankas ir ašarines dujas.

Šalies žmogaus teisių ombudsmenas ir „Amnesty International“ netinkamą policijos elgesį su sulaikytais protestuotojais prilygino kankinimams.

Tiek šalies viduje, tiek užsienyje pasigirstančius kaltinimus dėl demokratijos nuosmukio ir simpatijų Rusijai „Sakartvelo svajonė“ atmeta.

