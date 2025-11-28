 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sakartvele tūkstančiai žmonių susibūrė į proeuropietišką protestą

2025-11-28 21:26 / šaltinis: BNS
2025-11-28 21:26

Tūkstančiai proeuropietiškai nusiteikusių kartvelų penktadienį išėjo į Tbilisio gatves paminėti masinius protestus išprovokavusio vyriausybės sprendimo atidėti šalies stojimą į Europos Sąjungą (ES) metinių.

Sakartvele tūkstančiai žmonių susibūrė į proeuropietišką protestą (AP Photo nuotr.)

Tūkstančiai proeuropietiškai nusiteikusių kartvelų penktadienį išėjo į Tbilisio gatves paminėti masinius protestus išprovokavusio vyriausybės sprendimo atidėti šalies stojimą į Europos Sąjungą (ES) metinių.

REKLAMA
0

Politiniai neramumai Sakartvelą krečia nuo pernai spalį vykusių parlamento rinkimų, kuriuos opozicija vadina suklastotais valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ naudai ir atmeta jų rezultatus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2024 metų lapkričio 28 dieną vyriausybės paskelbtas pranešimas, kad derybos dėl narystės ES stabdomos iki 2028 metų, įžiebė masinius protestus.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau prie Sakartvelo parlamento rengiamų kasdienių mitingų dalyvių skaičius dėl protestuotojams skiriamų didelių baudų ir aktyvistų bei opozicijos lyderių suėmimo nuo pradinių dešimčių tūkstančių sumažėjo iki vos kelių šimtų.

REKLAMA

Penktadienio vakarą keli tūkstančiai demonstrantų, daugelis su ES ir Sakartvelo vėliavomis rankose, surengė eitynes Tbilisio centre, o po to ir mitingą prie parlamento.

Sakartvelas yra Europos dalis ir mes neleisime, kad prorusiška vyriausybė, kuri laikosi įsikibusi valdžios klastodama rinkimus, atimtų iš mūsų europietišką ateitį“, – naujienų agentūrai AFP sakė proteste dalyvavusi 61 metų filologė Ciala Nodija.

REKLAMA
REKLAMA

„Sakartvelas gali būti mažas, bet jis reiškia kažką didelio – laisvę, – pridūrė 47-erių matematikos mokytojas Ilija Čigvinadzė. – Šis Rusijos stiliaus autoritarizmas čia nelaimės.“

Valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ atmeta šalies viduje ir užsienyje vis garsiau reiškiamus kaltinimus demokratijos nuosmukiu ir šalies kreipimu Rusijos įtakos sferos link.

Briuselis yra faktiškai sustabdęs Tbilisio stojimo į ES procesą, kol vyriausybė nepakeis kurso.

Kandidato į ES statusą turinčio Sakartvelo siekis prisijungti prie 27 valstybių bloko yra įtvirtintas šalies konstitucijoje ir, remiantis viešosios nuomonės apklausomis, jį remia 80 proc. gyventojų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų