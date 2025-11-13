 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Saakašvilis iš klinikos perkeltas atgal į kalėjimą

2025-11-13 08:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 08:53

Buvęs Sakartvelo prezidentas Michailas Saakašvilis trečiadienį buvo perkeltas iš privačios klinikos atgal į kalėjimą tęsti bausmės.

Michailas Saakašvilis (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Sakartvelo prezidentas Michailas Saakašvilis trečiadienį buvo perkeltas iš privačios klinikos atgal į kalėjimą tęsti bausmės.

0
Sakartvelui nuo 2004 iki 2013 metų vadovavęs M. Saakašvilis atlieka dvylikos su puse metų laisvės atėmimo bausmę, kurią anksčiau yra pasmerkęs kaip politiškai motyvuotą.

57-erių buvęs prezidentas nuo 2022 m. gegužės buvo laikomas Tbilisio ligoninės „Viva-Medi“ klinikoje, kur po 50 dienų trukusio bado streiko jam buvo suteikiama medicininė pagalba.

Sakartvelo kalėjimų tarnyba savo pareiškime nurodė, kad M. Saakašvilio sveikatos būklė yra patenkinama, todėl stacionarus gydymas jam nebereikalingas.

Pranešime taip pat teigiama, kad sprendimas buvo priimtas remiantis gydytojų rekomendacijomis.

2003 m. taikiai Rožių revoliucijai vadovavęs ir per 2008 m. karą su Rusija Sakartvelo prezidento pareigas ėjęs M. Saakašvilis buvo suimtas 2021 m. spalio mėn., netrukus po to, kai grįžo iš egzilio Ukrainoje, kur jam buvo suteikta pilietybė.

Jis buvo nuteistas už piktnaudžiavimą valdžia. Šį nuosprendį jis ir žmogaus teisių organizacijos pasmerkė kaip suartėjimo su Kremliumi siekiančios valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ politinį susidorojimą.

Europos Parlamentas ragino paleisti buvusį Sakartvelo prezidentą į laisvę, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją „nužudžius“ M. Saakašvilį „Sakartvelo valdžios institucijų rankomis“.

Nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ elgesį su juo pavadino „akivaizdžiu politiniu kerštu“.

Praėjusią savaitę Sakartvelo prokurorai M. Saakašvilį papildomai apkaltino „kurstymu keisti konstitucinę tvarką smurtu arba nuversti valstybės valdžią“, todėl tikėtina, kad jo laisvės atėmimo bausmė bus dar pailginta.

Sakartvelas nuo praėjusių metų ginčytinų parlamento rinkimų, kurie, opozicijos teigimu, buvo suklastoti „Sakartvelo svajonės“ naudai, išgyvena politinę krizę.

Nuo to laiko šalies valdžia sustiprino represijas prieš oponentus, įkalindama opozicijos politikus, aktyvistus ir žurnalistus.

