Pekine prieš paradą Xi ir Putinas kalbėjosi apie nemirtingumą

Istorinėse scenose Xi paspaudė ranką V. Putinui ir Šiaurės Korėjos vadovui Kim Jong Unui ir bendravo su jais abiem, visiems einant raudonu kilimu Tiananmenio aikštėje, kai V. Putinas buvo Xi dešinėje, o Kimas – kairėje.
Xi kalbėjo mandarinų kalba eidamas šalia V. Putino ir Kimo, rodo valstybinio transliuotojo CCTV daryti įrašai. O kinų kalbos vertėjas perdavė Xi pastabas V. Putinui.
„Anksčiau žmogus retai sulaukdavo daugiau nei 70 metų, o šiais laikais sakoma, kad 70 metų amžiaus žmogus dar yra vaikas“, – girdėjosi, kaip Xi vertėjas kalba rusiškai.
„Tobulėjant biotechnologijoms, žmogaus organai gali būti nuolat persodinami, žmonės galėtų ne senti, o jaunėti, gal net tapti nemirtingi“, – pasak vertėjo, atsakė V. Putinas.
Po to Xi vėl kalbėjo, kai kamera nusisuko į kitą pusę: „Prognozuojama, kad šiame šimtmetyje gali būti... įmanoma gyventi iki 150 metų“.
V. Putinas patvirtino šį pokalbį trečiadienį per spaudos brifingą. „A, manau, kad būtent tuo metu, kai ėjome į paradą, pirmininkas apie tai kalbėjo“, – sakė jis žurnalistams, turėdamas omenyje Xi.
„Šiuolaikinės priemonės – ir sveikatos gerinimo, ir medicininės, ir dar visokios chirurginės priemonės, susijusios su organų persodinimu, – leidžia žmonijai tikėtis, kad aktyvus gyvenimas tęsis ne taip, kaip šiandien“, – pridūrė V. Putinas.
Kinijos ir Rusijos vadovai, abu 72 metų, nepareiškė jokių ketinimų atsistatydinti.
Xi pirmtakai Jiang Zeminas ir Hu Jintao atsisakė valdžios po 10 metų, praleistų pareigose, o jis 2018 m. panaikino kadencijų apribojimus ir 2023 m. užsitikrino trečią Kinijos prezidento kadenciją. V. Putinas Rusijos prezidento poste – jau penktą kadenciją.
