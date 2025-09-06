Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Paslaptingasis taškas Žemėje: kas slepiasi 0° platumos ir 0° ilgumos sankirtoje?

2025-09-06 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-06 19:30

Žemės koordinačių taškas 0° platumos ir 0° ilgumos egzistuoja iš tikrųjų – tik ne ten, kur daugelis galėtų pagalvoti. Ši vieta, dar vadinama „Null Island", nėra egzotiška sala, o Atlanto vandenyno platybėse esantis plūduras, tapęs pasaulinės navigacijos simboliu ir geokodavimo klaidų epicentru.

Paslaptingasis taškas Žemėje: kas slepiasi 0° platumos ir 0° ilgumos sankirtoje? (nuotr. „Google Maps“) (nuotr. stop kadras)

Žemės koordinačių taškas 0° platumos ir 0° ilgumos egzistuoja iš tikrųjų – tik ne ten, kur daugelis galėtų pagalvoti. Ši vieta, dar vadinama „Null Island“, nėra egzotiška sala, o Atlanto vandenyno platybėse esantis plūduras, tapęs pasaulinės navigacijos simboliu ir geokodavimo klaidų epicentru.

1

Ilgą laiką šalys nesutarė, kur turėtų būti „pagrindinis dienovidinis“ – taškas, kuriame ilguma pradedama skaičiuoti nuo 0°.

Prancūzija rengė žemėlapius, kuriuose pagrindinis dienovidinis ėjo per Paryžių, o Kinija kūrė žemėlapius, kuriuose 0° ilguma driekėsi per Pekiną.

Iš esmės, daugelis šalių reikalavo, kad pagrindinis dienovidinis eitų per jų teritoriją, nustatydamos sau patogų 0° tašką.

1884 m. Vašingtone vykusioje Tarptautinėje dienovidinio konferencijoje, kurią sušaukė JAV prezidentas Chesteris Arthuras, astronomai ir 25 šalių atstovai ėmėsi spręsti dėl vieningo pagrindinio dienovidinio, taip užbaigdami šią painiavą, rašo „IFL Science“.

Konferencijoje nutarta Londono Grinvičo Karališkąją observatoriją laikyti pagrindiniu dienovidiniu.

Ši linija dabar žymi 0° ilgumą – ji driekiasi nuo Šiaurės iki Pietų ašigalio ir skiria rytų bei vakarų pusrutulius.

Tuo tarpu 0° platumos nustatymas buvo kiek mažiau ginčytinas, nors ir sudėtingesnis, nes reikalavo daug astronomijos žinių, ši linija sutampa su Žemės pusiauju.

Kas slepiasi 0° platumos ir 0° ilgumos sankirtoje?

0° platumos bei 0° ilgumos sankirta yra vandenyje – Gvinėjos įlankoje, rytinėje Atlanto vandenyno tropikų dalyje, netoli Vakarų Afrikos pakrantės. Tačiau šią vietą žymi „Null Island“ (liet. „Nulinė sala“) – skaitmeniniuose žemėlapiuose dažnai pasirodanti dėl klaidingų duomenų.

Geografinės informacijos sistemose (GIS) adresų duomenys konvertuojami į koordinates. Tai gana paprastas, bet daug darbo reikalaujantis procesas. Jei duomenys netikslūs, klaida gali „nusėsti“ taške 0,0.

„Dėl žmogiškųjų klaidų, netvarkingų duomenų ar netgi geokodavimo įrankio gedimų procesas ne visada būna sklandus“, – aiškino Timas Onge‘as Kongreso bibliotekos tinklaraštyje.

Ir pridūrė: „Neteisingai parašyti gatvių pavadinimai, neegzistuojantys adresai ar kiti netikslumai gali suklaidinti geokodavimo programą, todėl rezultatas tampa „0,0“. Taip atsirado klaidingų duomenų sala.“

Ši vieta juokais buvo praminta „Null Island“ ir tapo žinoma, kai „Natural Earth“ savanoriai geografai ją pavaizdavo viešai prieinamame žemėlapyje.

„[Null Island] – tai išgalvota 1 metro ploto sala prie Afrikos, kur susikerta pusiaujo ir pagrindinio dienovidinio linijos“, – rašo „Natural Earth“.

„Ji žymi 0° platumą ir 0° ilgumą ir padeda atpažinti geokodavimo klaidas, kurios dažnai nukreipiamos į šią vietą“, – tęsiama pranešime.

Nors realiame pasaulyje šioje vietoje salos nėra, čia stovi plūduras „Station 13010 – Soul“. Jis yra dalis PIRATA tinklo, sudaryto iš 17 plūdurų Atlanto vandenyne.

Šis tinklas renka duomenis apie temperatūrą, drėgmę, vėjo greitį ir kitus veiksnius, kurie svarbūs orų prognozėms ir klimato modeliams.

