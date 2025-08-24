Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ant namo nukrito meteoritas: paaiškėjo, kad jis senesnis už mūsų planetą

2025-08-24 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-24 21:15

JAV nukritęs meteoritas pasirodė esąs senesnis už mūsų planetą. Mokslininkai nustatė, kad Makdono mieste Džordžijos valstijoje namo stogą pramušęs kosminis akmuo susiformavo dar prieš 4,56 mlrd. metų – maždaug 20 mln. metų anksčiau nei Žemė. NASA patvirtino, kad objektas sprogo virš valstijos birželio pabaigoje. Jis sukėlė ryškų ugnies kamuolį ir galingą trenksmą, kurį pastebėjo šimtai žmonių.

Ant namo nukrito meteoritas: mokslininkai nustatė, kad jis senesnis už mūsų planetą (nuotr. SCANPIX)

JAV nukritęs meteoritas pasirodė esąs senesnis už mūsų planetą. Mokslininkai nustatė, kad Makdono mieste Džordžijos valstijoje namo stogą pramušęs kosminis akmuo susiformavo dar prieš 4,56 mlrd. metų – maždaug 20 mln. metų anksčiau nei Žemė. NASA patvirtino, kad objektas sprogo virš valstijos birželio pabaigoje. Jis sukėlė ryškų ugnies kamuolį ir galingą trenksmą, kurį pastebėjo šimtai žmonių.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Džordžijos universiteto mokslininkai ištyrė uolienos fragmentą, pramušusį namo stogą Makdonou mieste. Remiantis meteorito tipu, nustatyta, kad jis susiformavo prieš 4,56 mlrd. metų, tad yra maždaug 20 mln. metų senesnis už Žemę.

REKLAMA
REKLAMA

Džordžijos ir aplinkinių valstijų gyventojai pranešė apie šimtus meteorito pastebėjimų bei galingą sprogimo garsą, kai ugnies kamuolys praskriejo dangumi.

REKLAMA

Nors akmuo sparčiai mažėjo ir lėtėjo, jis vis tiek skrido mažiausiai 1 km per sekundę ir pramušė vyro namo stogą Henrio apygardoje.

Meteorito amžius siekia 4,65 mlrd. metų

Keli fragmentai, nukritę ant pastato, buvo perduoti mokslininkams, kurie ištyrė jų kilmę.

„Šis meteoritas, įskriejęs į atmosferą, turi ilgą istoriją, kol pasiekė Makdono miestą“, – sakė Džordžijos universiteto geologas Scottas Harrisas.

Naudodami optinį ir elektroninį mikroskopą, S. Harrisas ir jo komanda nustatė, kad akmuo yra chondritas – pagal NASA duomenis, labiausiai paplitęs akmeninių meteoritų tipas – o tai reiškia, kad jo amžius siekia apie 4,56 mlrd. metų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Namo gyventojas sakė vis dar randantis aplink namą kosminių dulkių likučių po smūgio. Objektas, pavadintas „McDonough meteoritu“, yra 27-asis, rastas Džordžijoje.

„Tai įvykis, kurio anksčiau tikėtasi kartą per kelis dešimtmečius, o ne kelis kartus per 20 metų“, – teigė S. Harrisas.

„Šiuolaikinės technologijos ir visuomenės dėmesingumas leis mums rasti vis daugiau meteoritų“, – pridūrė jis.

S. Harrisas tikisi paskelbti išvadas apie meteorito sudėtį ir greitį, kurios padės geriau suprasti galimą keliamą grėsmę.

„Vieną dieną gali atsitikti taip, kad kažkas didelio trenksis ir sukels katastrofišką situaciją. Jei galime nuo to apsisaugoti, turime tai padaryti“, – pabrėžė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų