Ant namo nukrito meteoritas: paaiškėjo, kad jis senesnis už mūsų planetą

Džordžijos universiteto mokslininkai ištyrė uolienos fragmentą, pramušusį namo stogą Makdonou mieste. Remiantis meteorito tipu, nustatyta, kad jis susiformavo prieš 4,56 mlrd. metų, tad yra maždaug 20 mln. metų senesnis už Žemę.
Džordžijos ir aplinkinių valstijų gyventojai pranešė apie šimtus meteorito pastebėjimų bei galingą sprogimo garsą, kai ugnies kamuolys praskriejo dangumi.
Nors akmuo sparčiai mažėjo ir lėtėjo, jis vis tiek skrido mažiausiai 1 km per sekundę ir pramušė vyro namo stogą Henrio apygardoje.
Meteorito amžius siekia 4,65 mlrd. metų
Keli fragmentai, nukritę ant pastato, buvo perduoti mokslininkams, kurie ištyrė jų kilmę.
„Šis meteoritas, įskriejęs į atmosferą, turi ilgą istoriją, kol pasiekė Makdono miestą“, – sakė Džordžijos universiteto geologas Scottas Harrisas.
Naudodami optinį ir elektroninį mikroskopą, S. Harrisas ir jo komanda nustatė, kad akmuo yra chondritas – pagal NASA duomenis, labiausiai paplitęs akmeninių meteoritų tipas – o tai reiškia, kad jo amžius siekia apie 4,56 mlrd. metų.
Namo gyventojas sakė vis dar randantis aplink namą kosminių dulkių likučių po smūgio. Objektas, pavadintas „McDonough meteoritu“, yra 27-asis, rastas Džordžijoje.
„Tai įvykis, kurio anksčiau tikėtasi kartą per kelis dešimtmečius, o ne kelis kartus per 20 metų“, – teigė S. Harrisas.
„Šiuolaikinės technologijos ir visuomenės dėmesingumas leis mums rasti vis daugiau meteoritų“, – pridūrė jis.
S. Harrisas tikisi paskelbti išvadas apie meteorito sudėtį ir greitį, kurios padės geriau suprasti galimą keliamą grėsmę.
„Vieną dieną gali atsitikti taip, kad kažkas didelio trenksis ir sukels katastrofišką situaciją. Jei galime nuo to apsisaugoti, turime tai padaryti“, – pabrėžė jis.
