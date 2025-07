Artėja istorinis įvykis: asteroidas gali trenktis į Mėnulį, paaiškino, kas lauktų Žemės

Pasak „IFL Science“, asteroidas „2024 YR4“ buvo aptiktas 2024 m. gruodžio 27 d. Nuo to laiko astronomai jį atidžiai stebi, nes pirminiai duomenys rodė apie 1 proc. tikimybę, kad jis gali susidurti su Žeme 2032 m. gruodžio 22 d.

Vėlesni stebėjimai kurį laiką rodė net didesnę grėsmę – 3,1 proc. tikimybė buvo laikoma didžiausia nuo stebėjimų pradžios.

Laimei, kaip prognozavo astronomai, sulaukus daugiau duomenų, susidūrimo su Žeme tikimybė smarkiai sumažėjo – dabar ji siekia tik apie 0,004 proc.

Tikimybė, kad asteroidas susidurs su Mėnuliu, siekia 4,3 proc.

Tačiau Mėnulis gali būti ne toks sėkmingas. „Susidūrimo su Mėnuliu tikimybė visada egzistavo. Iš pradžių ji buvo mažesnė, nes Žemė buvo didesnis taikinys“, – 2024 m. balandį teigė planetų mokslininkas Andrew Rivkinas.

Ir pridūrė: „Dėl orbitos pokyčių asteroidas nutolo nuo Žemės, bet priartėjo prie Mėnulio. Dabar tikimybė, kad jis susidurs su Mėnuliu, siekia beveik 4 proc. Tai reiškia, kad tikimybė, jog jis praskris pro šalį, yra didesnė nei 96 proc. Tačiau jei vis dėlto susidūrimas įvyktų – tai būtų tikrai įspūdingas reginys!“

Po tolimesnių JWST stebėjimų ir analizės, atliktos NASA Žemės artimų objektų tyrimo centre (JPL) Kalifornijoje, tikimybė, kad „2024 YR4“ susidurs su Mėnuliu 2032 m. gruodžio 22 d., buvo atnaujinta iki 4,3 proc.

Susidūrimas paveiktų ir Žemę

Nors susidūrimas su Žeme būtų buvęs pavojingas, astronomai entuziastingiau vertina galimą susidūrimą su Mėnuliu – tai galėtų tapti meteorų lietaus priežastimi Žemėje.

„Tai būtų matoma iš Žemės – galbūt net nukristų nauji Mėnulio meteorai, tačiau garantijų nėra“, – sakė Richardas Moisslis, Europos kosmoso agentūros Planetų gynybos biuro vadovas.

„Jei „2024 YR4“ susidurs su Mėnuliu 2032 m., tai, statistiškai kalbant, būtų didžiausias toks susidūrimas per maždaug 5000 metų“, – aiškino tyrimo autoriai.

Modeliavimai rodo, kad šios nuolaužos galėtų sukelti įspūdingus meteorų lietus Žemėje. Nors tai būtų nepakartojamas reginys visuomenei, palydovams orbitoje ir kosmoso agentūroms tai gali kelti grėsmę.

„Pavojus egzistuoja, bet jis labai priklauso nuo to, kur tiksliai asteroidas pataikys, jei susidūrimas įvyks. Tai tikriausiai sužinosime po 2028 m., kai asteroidas vėl bus matomas – dabar jis per toli ir per silpnas“, – aiškino mokslininkas.