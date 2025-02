Skambina pavojaus varpais apie galimą katastrofą: Žemės link skrieja milžiniškas asteroidas

Šią tikimybę patikslino NASA Artimųjų Žemės objektų tyrimų centras. Buvo prognozuojama, kad tikimybė, jog į mus trenksis asteroidas, yra maždaug 1 proc., vėliau ji siekė 2,3 proc., o dabar ši rizika vertinama net 3 proc., rašoma „Ukrainska Pravda“.

NASA teigia, kad ir toliau tirs asteroidą ir mano, kad nelaimės tikimybė bus mažinama, nes apie patį asteroidą ir jo kelią sužinoma vis daugiau.

„Praeityje yra buvę keletas objektų, kurie pakildavo rizikos sąraše ir galiausiai sumažėdavo, nes apie jį buvo gaunama daugiau duomenų. Dėl naujų stebėjimų, gavus daugiau duomenų, šis asteroidas gali būti perkeltas į 0 poziciją“, – teigiama kosmoso agentūros pareiškime.

While still an extremely low possibility, asteroid 2024 YR4's impact probability with Earth has increased from about 1% to a 2.3% chance on Dec. 22, 2032. As we observe the asteroid more, the impact probability will become better known. More: https://t.co/VWiASTMBDi pic.twitter.com/Z1mpb4UPaC