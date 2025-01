Mokslininkai aptiko naują asteroidą: įspėja, kad gali trenktis į Žemę

2024 m. atrastas arti Žemės esantis objektas (NEO), kurio plotis yra maždaug perpus mažesnis už futbolo aikštės ilgį, 2032 m. gruodžio 22 d. labai priartės prie Žemės.

Apskaičiuota, kad tą dieną jis priartės prie Žemės maždaug per 106 200 km atstumą, teigia NASA NEO tyrimų centras, rašo space.com.

Tačiau įvertinus asteroido orbitos neapibrėžtumus, šis priartėjimas gali baigtis tiesioginiu smūgiu į mūsų planetą. Toks susidūrimas galėtų sukelti sprogimą atmosferoje, vadinamą „oriniu sprogimu“ arba gali trenktis į žemę ir nuo smūgio palikti kraterį.

To pakanka, kad asteroidas 2024 YR4 patektų į Europos kosmoso agentūros NEO susidūrimo rizikos sąrašo ir NASA „Sentry“ rizikos lentelės viršūnę.

„Tikimybė šiek tiek padidėjo iki 1 iš 83. Tai viena didžiausių kada nors buvusių didelio dydžio asteroidų smūgio tikimybių“, – „BlueSky“ svetainėje rašė „Catalina Sky Survey“ inžinierius ir asteroidų „medžiotojas“ Davidas Rankinas.

Astronomas mėgėjas Tony Dunnas savo „X“ paskyroje pasidalijo asteroido priartėjimo simuliacija:

Recently-discovered #asteroid 2024 YR4 may make a very close approach to Earth in 8 years. It is thought to be 40-100 meters wide. Uncertainty is still high and more and more observations are needed confirm this. pic.twitter.com/u8PvZg3jaw