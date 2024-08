Į Žemę atskriejo automobilio dydžio asteroidas: vaizdas gniaužia kvapą

Iš pradžių buvo spėjama, kad tai buvo į atmosferą įskriejusi kosminė šiukšlė, tačiau mokslininkai patikslino, kad tai buvo didžiulė kosminė uoliena, asteroidas.

„Remiantis moksliniu vertinimu, šis incidentas atitinka uolinio asteroido, maždaug automobilio dydžio, labai dideliu greičiu įskriejusio į Žemės atmosferą, požymius. Dėl trinties su atmosfera susidarė įspūdingas ugnies kamuolys, kuris skrydžio metu suiro“, – teigė Witso universiteto profesorius Rogeris Gibsonas.

Paskutinį kartą tai įvyko prieš daugiau nei 50 metų, kai 1973 m. vienas tokių asteroidų nukrito Lichtenburge. Jau rasta meteoritų po šio įvykio, nutikusio rugpjūčio 25 d., tačiau mokslininkai prašo vietinių gyventojų pasidairyti ir stebėti, ar jų nėra daugiau, rašo iflscience.com.

„Meteoritai yra reti ir turi didžiulę mokslinę vertę, nes leidžia mums iš arčiau pažvelgti į mūsų Saulės sistemos sandarą ir gimimą, todėl mums nepaprastai svarbu sekti, atsekti ir rasti meteoritus, kurie galėjo nukristi mūsų šalyje. Taip pat svarbu, kaip jie sąveikauja su Žemės atmosfera, nes jie kelia potencialią grėsmę“, – aiškino R. Gibsonas.

