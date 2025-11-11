 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Neįtikėtina bausmė: Stambulo merui gresia daugiau nei 2 tūkst. metų kalėjimo

2025-11-11 21:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 21:04

Turkijos prokurorai antradienį Stambulo merui Ekremui Imamoglu, kuris šiuo metu yra kalėjime, pateikė 142 kaltinimus, dėl kurių jam gali būti skirta šimtai metų kalėjimo, rodo teismo dokumentai.

0

Beveik 4 tūkst. puslapių kaltinamajame akte populiarus opozicijos meras, kuris buvo suimtas kovo 19 d., kaltinamas įvairiais nusikaltimais, įskaitant vadovavimą nusikalstamai organizacijai, kyšininkavimą, neteisėtą turto pasisavinimą, pinigų plovimą, reketą ir manipuliacijas vykdant viešuosius pirkimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stambulo merui gresia iki 2430 metų laisvės atėmimo bausmė

Pagrindinio prezidento Recepo Tayyipo Erdogano politinio konkurento E. Imamoglu suėmimas pavasarį sukėlė pagrindinės opozicijos partijos CHP pasipiktinimą ir demonstracijas visoje šalyje, kurios peraugo į didžiausius neramumus Turkijos gatvėse nuo 2013 m.

Pagal kaltinamąjį aktą, E. Imamoglu įtariamas vadovavimu giliai įsišaknijusiai nusikalstamai organizacijai, kuriai jis esą darė įtaką „kaip aštuonkojis“.

Valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, kad prokurorai prašo opozicijos merui skirti iki 2430 metų laisvės atėmimo bausmę.

