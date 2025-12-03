 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

NATO prabilo apie balionus virš Lietuvos: „Jie pajus mūsų reakciją“

2025-12-03 20:07
2025-12-03 20:07

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte sako, kad kad Aljansas yra pasirengęs reaguoti į bet kokias Rusijos ar Baltarusijos vykdomas provokacijas, įskaitant į Lietuvos oro erdvę leidžiamus kontrabandinius balionus.

Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte sako, kad kad Aljansas yra pasirengęs reaguoti į bet kokias Rusijos ar Baltarusijos vykdomas provokacijas, įskaitant į Lietuvos oro erdvę leidžiamus kontrabandinius balionus.

6

„Nesvarbu, ar tai daroma sąmoningai, ar ne, kokie bebūtų Rusijos ar Baltarusijos veiksmai – pažvelkite į balionus Lietuvoje – mes sureaguosime savo pasirinktu būdu, bet jie tai pajus“, – trečiadienį spaudos konferencija po NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo kalbėjo M. Rutte.

Taip jis kalbėjo užsienio žiniasklaidos paklaustas kokių konkrečių veiksmų imasi NATO, kad užkirstų kelią hibridinėms atakoms ir tokių išpuolių kaip lapkritį surengtos diversijos prieš Lenkijos geležinkelį pasikartojimui.

Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą

BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui dėl to kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

Baltijos šalių saugumas: kaip greitai NATO galėtų reaguoti į Rusijos agresiją? (nuotr. SCANPIX)
Baltijos šalių saugumas: kaip greitai NATO galėtų reaguoti į Rusijos agresiją? (33)
NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)
Penkios didžiosios Europos NATO valstybės žada kovoti su hibridinėmis grėsmėmis

BMW vairuotojas
BMW vairuotojas
2025-12-03 20:16
Netrukus bus negailestingai sunaikinti visi trys priešų balionai.
Camel
Camel
2025-12-03 20:19
Bla bla bla ir vel tuscios kalbos sito liurbio Ruttes...LOL
Alababa
Alababa
2025-12-03 20:19
Ką tas pedik as is Roterdamo nori? Tave Putinas užlaužtu ir apsitrestum vietoje
