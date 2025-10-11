Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Meška užpuolė grybus rinkusį vyrą: siaubingas išpuolis pasiglemžė gyvybę

2025-10-11 09:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 09:17

Vyras žuvo Japonijos miške po lokio užpuolimo, kol rinko grybus, praneša „Daily Mail“.

Meška užpuolė bėgiką: vyras vos išnešė sveiką kailį (nuotr. SCANPIX)

Vyras žuvo Japonijos miške po lokio užpuolimo, kol rinko grybus, praneša „Daily Mail“.

REKLAMA
3

Vietos policija nurodė, kad apie 70 metų vyras trečiadienį dingo eidamas į mišką rinkti grybų šiaurinėje Iwate prefektūroje, o jo kūnas vėliau buvo rastas paieškos grupės.

Pagal Japonijos naujienų portalą IBC, kūnas buvo rastas be galvos, todėl pareigūnai mano, jog vyras buvo užpultas lokio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panašių kraupių įvykių daugėja

Šią savaitę tame pačiame regione buvo rastas kito apie 70 metų vyro kūnas. Policija įtaria, kad jis taip pat galėjo būti užpultas lokio.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaraisiais metais Japonijoje vis dažniau pastebimi laukiniai lokiai, net gyvenvietėse, dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus ir klimato kaitos.

REKLAMA

Aplinkos ministerijos duomenimis, nuo 2025 m. balandžio mėnesio oficialus mirties nuo lokių atakų skaičius siekia šešis žmones – tai prilygsta 2023 metų rekordui.

Per pastarąją savaitę įvyko trys mirtini įtarinėjami lokių išpuoliai, ir jei bus patvirtinta, kad mirties priežastis – lokys, šių metų mirčių skaičius nuo meškų užpuolimų pasiektų rekordą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų