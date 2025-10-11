Meška užpuolė grybus rinkusį vyrą: siaubingas išpuolis pasiglemžė gyvybę

Vietos policija nurodė, kad apie 70 metų vyras trečiadienį dingo eidamas į mišką rinkti grybų šiaurinėje Iwate prefektūroje, o jo kūnas vėliau buvo rastas paieškos grupės.
Pagal Japonijos naujienų portalą IBC, kūnas buvo rastas be galvos, todėl pareigūnai mano, jog vyras buvo užpultas lokio.
Panašių kraupių įvykių daugėja
Šią savaitę tame pačiame regione buvo rastas kito apie 70 metų vyro kūnas. Policija įtaria, kad jis taip pat galėjo būti užpultas lokio.
Pastaraisiais metais Japonijoje vis dažniau pastebimi laukiniai lokiai, net gyvenvietėse, dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus ir klimato kaitos.
Aplinkos ministerijos duomenimis, nuo 2025 m. balandžio mėnesio oficialus mirties nuo lokių atakų skaičius siekia šešis žmones – tai prilygsta 2023 metų rekordui.
Per pastarąją savaitę įvyko trys mirtini įtarinėjami lokių išpuoliai, ir jei bus patvirtinta, kad mirties priežastis – lokys, šių metų mirčių skaičius nuo meškų užpuolimų pasiektų rekordą.
