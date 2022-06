Lukašenka leistų ukrainiečių grūdams keliauti per Baltarusiją, tačiau su „kompromisais“

Šiuo metu Ukrainos ūkininkai turi apie 20 mln. tonų grūdų. Jų ūkininkai kurių negali pristatyti į tarptautines rinkas, nes Rusija blokuoja Ukrainos uostus.

Netrukus prasidėjs naujo derliaus rinkimas, ūkininkai baiminasi, kad paprasčiausiai neturės, kur grūdų laikyti. Ukraina yra viena iš pagrindinių grūdų eksportuotojų pasaulyje.

Dėl to, kad Ukraina negali eksportuoti savo užaugintų grūdų, pasaulinės maisto kainos sparčiai kyla. Be to, tai sukėlė pasaulinės maisto krizės, bado, grėsmę.

„Dabar visi ieško logistikos... Gerai, mes galime kalbėtis. Mes neprieštaraujame: vežti per Baltarusiją, bet turi būti kompromisai“, – pranešė A. Lukašenka.

Lukašenka su JT vadovu aptarė grūdų tranzitą iš Ukrainos į Baltijos šalių uostus

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka ir Jungtinių Tautų vadovas Antonio Guterresas penktadienį telefonu aptarė Ukrainos grūdų tranzitą link Baltijos valstybių uostų, pranešė su Baltarusijos prezidentūros spaudos tarnyba siejamas „Telegram“ kanalas „Pul Pervogo“.

„Per pokalbį aptartos labiausiai aktualios šio laikotarpio temos, ypatingą dėmesį skiriant grūdų eksportui iš Ukrainos teritorijos. Valstybės vadovas aiškiai išdėstė savo poziciją dėl to: Baltarusija pasirengusi ukrainietiškų grūdų tiekimui link Baltijos šalių uostų per savo teritoriją. Baltarusija taip pat yra pasirengusi teikti visokeriopą pagalbą juos gabenant Baltarusijos geležinkelių transportu, suteikiant tam reikalingus pajėgumus“, – teigiama pranešime.

Skelbiama, jog A. Lukašenka pasiūlė JT generaliniam sekretoriui dėl tokio tiekimo surengti derybas, kuriose dalyvautų Baltarusijos, Ukrainos ir Baltijos valstybių atstovai.

„Tuo metu svarbiausia, kaip buvo pasakyta pokalbio metu, kad šie uostai (Vokietijoje, Lenkijoje, Baltijos šalyse, Rusijoje) turėtų būti atviri ir baltarusiškoms prekėms. Kitaip sakant, sukuriant sąlygas ukrainietiškų grūdų tranzitui, uostuose, kuriuose jie būtų kraunami, turėtų būti galimybė krauti ir prekes iš Baltarusijos“, – sakoma pranešime.

Anot jo, A. Guterresas paprašė kelių dienų pertraukos, kad galėtų aptarti tokį pasiūlymą su suinteresuotų valstybių vadovais.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį sakė, kad raginimai vežti grūdus iš Ukrainos į Lietuvą per Baltarusiją yra nesuderinami su Europos Sąjungos sankcijų Minskui politika. Šalies vadovas teigė nemanantis, kad šiuo metu Baltarusijos režimas turėtų būti vertinamas pozityviau, o sankcijų jo atžvilgiu būtina laikytis.

Klaipėdos uosto atstovai teigia, kad grūdų vežimas per Lenkiją neišnaudoja visų uosto galimybių. Anot bendrovių, efektyvi logistika įmanoma tik per Baltarusiją – tuomet uostas galėtų krauti apie 10 mln. tonų grūdų, o vežant per Lenkiją – tik apie 1 mln. tonų.

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius anksčiau BNS teigė, kad gūdus vežti per Baltarusiją politiškai neįmanoma, nes niekas negali garantuoti, jog iš Ukrainos važiuojantys grūdai atsidurs Klaipėdoje, o ne kokiam nors Rusijos uoste.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis yra teigęs, kad pagrindinė problema gabenti ukrainietiškus grūdus iki Lietuvos aplenkiant Baltarusiją yra Vakarų kryptimi neišplėtota geležinkelių infrastruktūra – dabar per Lenkiją į Lietuvą gali važiuoti tik 2-3 traukiniai per parą.

Dėl Rusijos pradėto karo Ukraina negali per savo uostus išvežti maždaug 20 mln. tonų pernykščio derliaus grūdų ir paprašė Europos Sąjungos pagalbos. Šiuo metu dalis jų į Klaipėdos uostą vežami per Lenkiją.