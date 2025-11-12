Liudininkai užfisavo „Lamborghini“ avariją: dideliu greičiu rėžėsi į stulpą – štai kokios pasekmės

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Maskvos gyventojo vaizdo registratorius fiksuoja, kaip didžiuliu greičiu greitkeliu lekia ir tolsta beprotiškai važiuojantis prabangus „Lamborghini“. Netrukus tas pats vaizdo registratorius fiksuoja ir kaip kelio viduryje apvirtęs „Lamborghini“ liepsnoja.
Šalia automobilio – avarijos aukos. Liudininkai užfiksavo ir pirmąsias avarijos minutes – kaip liepsnoja sportinis automobilis, kuris prieš tai dideliu greičiu rėžėsi į stulpą.
Prabangią transporto priemonę vairavo žinomas Rusijos kriptovaliutų milijonierius – 36 metų Aleksejus Dolgichas. Kartu su juo važiavo trys vyrai – vienas jų žuvo vietoje, du medikai nugabeno į ligoninę.
Avarijos neišgyveno ir čihuahua veislės šuo, buvęs automobilio salone. Nors „Lamborghini Urus“ automobilio kaina svyruoja nuo 250 tūkst. iki 0,5 milijono eurų, A. Dolgichas nemėgo mokėti baudų. Policijoje jo vardu užregistruota net 240 nesumokėtų baudų už greičio viršijimą, kurių suma siekia apie 14 tūkst. eurų.
