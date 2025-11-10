Vilniuje susidūrė BMW ir „Audi“: į ligoninę išvežta moteris

Avarija įvyko Santaros gatvėje. Abu vairuotojai buvo blaivūs.
„Audi“ ir BMW avarija Santaros gatvėje(8 nuotr.)
+4
„Audi“ ir BMW avarija Santaros gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Audi“ ir BMW avarija Santaros gatvėje
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko „Audi“ vairuotojai bandant apsisukti.
Avarijos metu nukentėjo „Audi“ vairuotoja. Pirminiais duomenimis, moteris sąmonės nebuvo praradusi.
BMW važiavę žmonės nenukentėjo.
