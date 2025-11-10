 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje susidūrė BMW ir „Audi“: į ligoninę išvežta moteris

2025-11-10 19:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 19:42

Pirmadienio vakarą Vilniuje susidūrė BMW ir „Audi“ automobiliai. „Audi“ vairuotoja išvežta į ligoninę.

„Audi“ ir BMW avarija Santaros gatvėje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Pirmadienio vakarą Vilniuje susidūrė BMW ir „Audi“ automobiliai. „Audi“ vairuotoja išvežta į ligoninę.

0

Avarija įvyko Santaros gatvėje. Abu vairuotojai buvo blaivūs.

„Audi“ ir BMW avarija Santaros gatvėje
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Audi“ ir BMW avarija Santaros gatvėje

Pirminiais duomenimis, avarija įvyko „Audi“ vairuotojai bandant apsisukti.

Avarijos metu nukentėjo „Audi“ vairuotoja. Pirminiais duomenimis, moteris sąmonės nebuvo praradusi.

BMW važiavę žmonės nenukentėjo.

