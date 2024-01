Lietuviškas pasas – tarp 10 galingiausių pasaulyje

Tai yra didžiausias skaičius, užfiksuotas nuo tada, kai prieš 19 metų „Henley Passport Index“ (angl. „Henlio paso indeksas“) pradėjo stebėti kelionių laisvę pasaulyje. Šį indeksą sudaro Londone įsikūrusi pasaulinės pilietybės ir gyvenamosios vietos konsultacijų įmonė „Henley & Partners“, naudodama išskirtinius Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) duomenis.

Pastaruosius penkerius metus pirmoje vietoje dominavo Azijos šalys – Japonija ir Singapūras, tačiau naujame penketuke triumfuoja Europa, skelbia CNN. Lietuva pateko į dešimtuką – šiuo metu puikuojasi net aštuntoje vietoje.

Šalių išsidėstymas

Suomija ir Švedija kartu su Pietų Korėja užima antrąją vietą – su tų šalių pasais galima lengvai pasiekti 193 kryptis, o Austrija, Danija, Airija ir Nyderlandai užima trečiąją vietą (192 kryptys).

Belgija, Liuksemburgas, Norvegija, Portugalija ir Jungtinė Karalystė užima 4 vietą, o Graikija, Malta ir Šveicarija – 5 vietą.

Australija ir Naujoji Zelandija pagerino savo pozicijas ir dabar yra 6 vietoje kartu su Čekija ir Lenkija. Tuo tarpu Jungtinės Valstijos ir Kanada kartu su Vengrija užima septintąją vietą ir su savo pasais, be vizų, gali vykti į 188 šalis.

Didėjantis atotrūkis

Per pastarąjį dešimtmetį Jungtiniai Arabų Emyratai padarė didžiulį progresą kylant indekso viršūnės link. Nuo 2014 m. JAE į bevizio režimo indeksą įtraukė net 106 kelionių kryptis ir šiemet užėmė 11 vietą.

Bendrovės „Henley & Partners“ pirmininkas ir pasų indekso sudarytojas Christianas H. Kaelinas pareiškime teigė, kad nors bendra pastarųjų dviejų dešimtmečių tendencija yra ta, kad kelionių laisvė didėja, atotrūkis tarp indekso viršuje ir apačioje esančių šalių šiuo metu yra didesnis nei bet kada anksčiau.

„Vidutinis šalių, į kurias keliautojai gali vykti be vizų, skaičius beveik padvigubėjo nuo 58 (2006 m.) iki 111 (2024 m.), – sako J. Kaelinas. – Vis dėlto aukščiausiai reitinge esančios šalys dabar gali be vizų keliauti į 166 šalimis daugiau nei Afganistanas, kuris yra reitingo apačioje ir be vizų gali keliauti tik į 28 šalis“.

Antroje vietoje nuo apačios yra Sirija, iš jos be vizų galima patekti tik į 29 šalis. Irakas gali patekti į 31, o Pakistanas – į 34 šalis.

„Henley & Partners“ sudarytas sąrašas yra vienas iš kelių finansų bendrovių sudarytų indeksų, kuriuose pasaulio šalių pasai vertinami pagal jų piliečiams suteikiamą prieigą.

Kitas – „Arton Capital“ pasų indeksas

„Arton Capital“ pasų indekse atsižvelgiama į 193 Jungtinių Tautų šalių narių ir šešių teritorijų – Taivano, Makao, Honkongo, Kosovo, Palestinos teritorijų ir Vatikano – pasus. Prie kitų šalių prijungtos teritorijos neįtraukiamos.

Jis taip pat atnaujinamas realiuoju laiku visus metus, tačiau jo duomenys renkami atidžiai stebint atskirų vyriausybių portalus. Tai priemonė „keliaujantiems žmonėms, skirta pateikti tikslią, lengvai prieinamą informaciją, reikalingą jų kelionių poreikiams tenkinti“, – 2022 m. CNN sakė „Arton Capital“ įkūrėjas Armandas Artonas.

A. Artono sudarytame „Global Passport Power Rank 2024“ (angl. „Pasaulinis pasų galios reitingas 2024 m.“) reitinge Jungtiniai Arabų Emyratai užima pirmąją vietą, o jų rodiklis yra 180 balų.

Antrąją vietą užima penkios Europos šalys: Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Italija ir Nyderlandai.

Švedija, Suomija, Liuksemburgas, Austrija ir Šveicarija užima trečiąją vietą, o Jungtinė Karalystė ir JAV atitinkamai užima penktąją ir šeštąją vietas.

Lietuva – dešimtuke

Galingiausi pasaulio pasai 2024 m.

Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Singapūras, Ispanija (194 kelionės kryptis); Suomija, Pietų Korėja, Švedija (193 kelionės kryptis); Austrija, Danija, Airija, Nyderlandai (192 kelionės kryptis); Belgija, Liuksemburgas, Norvegija, Portugalija, Jungtinė Karalystė (191 kelionės kryptį); Graikija, Malta, Šveicarija (190 kelionės krypčių); Čekija, Naujoji Zelandija, Lenkija (189 kelionės kryptis); Kanada, Vengrija, Jungtinės Amerikos Valstijos (188 kelionės kryptis); Estija, Lietuva (187 kelionės kryptis); Latvija, Slovakija, Slovėnija (186 kelionės kryptis); Islandija (185 kelionės kryptis).

