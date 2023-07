Lietuviams – užsieniečių pagyros dėl pasauliui siunčiamos žinios: „Pagarba mūsų draugams Lietuvoje“

Tokios palaikymo žinutės jau pusantrų metų nuo Rusijos didvyriškai besiginantiems ukrainiečiams atsidūrė ant Vilniaus viešojo transporto ir kitose viešose vietose. Jos patraukė užsieniečių akį ir sulaukė komplimentų.

„Kol laukiate šio autobuso, Ukraina laukia, kol taps NATO nare“ – tokia anglų kalba ant vieno iš Vilniaus troleibusų parašyta žinutė patraukė ukrainietės Olenos Haluškos akį.

„Šiomis dienomis Vilniuje vyksta visiškai neįtikėtina visuomenės propagavimo kampanija už Ukrainos narystę NATO. Čia yra autobusas, kuris atveža dalyvius į viršūnių susitikimo vietą. Pagarba mūsų dideliems draugams Lietuvoje, džiaugiamės su jumis!“ – „Twitter“ rašė O. Haluška.

An absolutely incredible public advocacy campaign for Ukraine's NATO membership in Vilnius is happening these days. Here is a shuttle bus that brings participants to the Summit venue. Kudos to our big friends in Lithuania, we are lucky to have you!

Photo: Serhiy Sydorenko pic.twitter.com/QT0kNHzrkh REKLAMA July 10, 2023

„Kol laukiate šio autobuso, Ukraina laukia [naikintuvų] F-16“ – rašoma ant kito Vilniaus troleibuso.

Ši žinutė atkreipė „Twitter“ paskyros „Bad Baltic Takes“ dėmesį.

„Jei prireiktų daugiau įrodymų, kad Lietuva yra absoliučiai „bazė“ (turi teisingą nuomonę – red.). Tai vienas iš specialiai NATO viršūnių susitikimo lankytojams skirtų autobusų“, – rašo „Bad Baltic Takes“.

Just in case you needed any more proof that Lithuania is absolutely based. This is one of the buses specifically for visitors to the NATO summit.#GoodBalticTakes pic.twitter.com/AibkYRQTbn — Bad Baltic Takes (@BadBalticTakes) July 10, 2023

Dėmesio sulaukė ir Vilniuje pakeliui į oro uostą stovintis stendas, ant kurio anglų kalba parašyta „Ukraina nusipelnė narystės NATO dabar“.

Britų televizijos „Sky News“ žurnalistė Deborah Haynes apie šį stendą „Twitter“ rašė taip: „Jokių dviprasmybių iš Lietuvos pusės dėl būtinybės pakviesti Ukrainą į NATO – tai pastebėjau pakeliui į Vilnių iš oro uosto į NATO viršūnių susitikimą. Kai kurie kiti sąjungininkai skuba daug mažiau...“

No ambiguity from Lithuania about the need to invite Ukraine to join NATO - spotted this on the way into Vilnius from the airport for the NATO summit. Some other allies are in much less of a rush… pic.twitter.com/2QuHEO9aNU — Deborah Haynes (@haynesdeborah) July 10, 2023

NATO lyderiai antradienį Vilniuje renkasi į dvi dienas truksiantį viršūnių susitikimą, jame sąjungininkai turėtų apsispręsti dėl Ukrainos narystės Aljanse perspektyvos, gynybos finansavimo.