Libanas pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo trys žmonės

Pareigūnai teigė, kad vienas žmogus žuvo per Izraelio priešo į automobilį Nakuroje, Tyro provincijoje, o per kitą smūgį į automobilį Nabio Šete, šalies rytiniame Balbeko regione, žuvo dar vienas žmogus.
Vėliau Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per dar vieną smūgį al Hafiro mieste, taip pat Balbeko regione, žuvo Sirijos pilietis ir buvo sužeistas dar vienas siras.
Nepaisant beveik metus trukusių paliaubų, Izraelis toliau tęsia smūgius Libane, taikydamasis į „Hezbollah“ pozicijas.
Sekmadienį paskelbtame pareiškime Izraelio kariuomenė nurodė, kad Libano rytuose nukovė Ali Husseiną al Mousawi, apibūdindama jį kaip „Hezbollah“ ginklų prekeivį ir kontrabandininką.
Izraelio kariuomenė taip pat pranešė, kad Libano pietuose nukovė vietinį „Hezbollah“ atstovą, kurį įvardijo kaip Abd Mahmoudą al Sayedą.
Pastarosiomis savaitėmis Izraelis suintensyvino smūgius, o pastarosiomis dienomis surengė keletą mirtinų išpuolių.
Praėjusią savaitę Jungtinių Tautų (JT) specialusis pranešėjas agentūrai AFP sakė, kad mirtini Izraelio smūgiai į tariamai civilines transporto priemones Libane gali būti laikomi karo nusikaltimais, nepaisant to, kad Izraelis tvirtina, jog jie buvo nukreipti prieš „Hezbollah“ narius.
Pagal praėjusių metų paliaubų susitarimą Izraelio kariai turėjo pasitraukti iš pietų Libano, o „Hezbollah“ turėjo pasitraukti į šiaurę nuo Litanio upės ir išardyti visą karinę infrastruktūrą pietuose.
Spaudžiama JAV ir baimindamasi Izraelio smūgių suintensyvėjimo, Libano vyriausybė pradėjo „Hezbollah“ nuginklavimo procesą, o judėjimas ir jo sąjungininkai tam prieštarauja.
Nepaisydamas paliaubų sąlygų, Izraelis paliko savo karius penkiuose pasienio punktuose, kuriuos laiko strategiškai svarbiais.
