Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos kariuomenėje – rimta problema: net generolai „su pilvais“

2025-10-12 08:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-12 08:30

Lenkijos kariuomenėje daugiau nei pusė vyresnių karių turi antsvorio, beveik kas antras rūko, o kai kurie generolai, kaip sako pareigūnai, „su pilvais“. Vyriausybė imasi veiksmų – rengiamas planas kovai su nutukimu ir karių fizinės formos gerinimui.

Lenkijos kariuomenėje – rimta problema: net generolai „su pilvais“ (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos kariuomenėje daugiau nei pusė vyresnių karių turi antsvorio, beveik kas antras rūko, o kai kurie generolai, kaip sako pareigūnai, „su pilvais“. Vyriausybė imasi veiksmų – rengiamas planas kovai su nutukimu ir karių fizinės formos gerinimui.

REKLAMA
11

Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas-Kamyšas paskelbė, kad rengiamas planas, skirtas Lenkijos karių sveikatai gerinti, praneša „RMF 24“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, ruošiamas specialus treniruočių planas, kurio tikslas – pagerinti karių fizinę formą.

REKLAMA
REKLAMA

Blogiausias rodiklis visoje NATO

Pažymima, kad viena iš rimčiausių problemų Lenkijos kariuomenėje yra antsvoris – jis nustatytas net 58 proc. karių, vyresnių nei 50 metų.

REKLAMA

Dar labiau nerimą kelia duomenys apie žalingus įpročius – daugiau nei 46 proc. Lenkijos karių rūko cigaretes.

Tai blogiausias rodiklis visoje NATO. Palyginimui, JAV kariuomenėje rūkančiųjų dalis neviršija 20 proc.

Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro (BBN) vadovas Slawomiras Senkevičius, atsakydamas į klausimus „Polsat“ laidoje pripažino, kad Lenkijos kariuomenėje esama „generolų su pilvais“.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, Lenkijos kariuomenė turėtų sekti Jungtinių Valstijų pavyzdžiu, ypač fizinio pasirengimo srityje.

Jis taip pat priminė JAV gynybos ministro Pete‘o Hegsetho pareiškimą, kad „visiškai nepriimtina matyti storus generolus ir admirolus Pentagono salėse“.

Savo ruožtu Karo medicinos instituto pulkininkas profesorius Pavelas Kržesinskis atkreipė dėmesį, kad karių sveikatai įtakos turi ir stresas bei sudėtinga geopolitinė situacija, kurie prisideda prie fizinės formos blogėjimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nacionalinės gynybos ministras V. Kamyšas patikino, kad ministerija deda pastangas gerinti karių gyvenimo sąlygas.

„Rengiame fizinio pasirengimo egzaminus visiems – nuo eilinių iki aukščiausių vadų ir generolų. Mano kadencijos metu pradėjome kurti medicinos padalinius. Mano pirmtakai tuo neužsiėmė, todėl prašau nesijaudinti“, – sakė jis „Polsat“ eteryje.

Šiuo metu Lenkijos kariuomenėje tarnauja apie 215 tūkst. karių, iš jų daugiau nei 150 tūkst. profesionalių.

Gynybos ministerija skelbia, kad karių fizinio rengimo gerinimas taps vienu iš jos prioritetų, o „kariuomenė vėl taps kariuomene“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų