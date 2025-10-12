Lenkijos kariuomenėje – rimta problema: net generolai „su pilvais“

Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas-Kamyšas paskelbė, kad rengiamas planas, skirtas Lenkijos karių sveikatai gerinti, praneša „RMF 24“.
Pasak jo, ruošiamas specialus treniruočių planas, kurio tikslas – pagerinti karių fizinę formą.
Blogiausias rodiklis visoje NATO
Pažymima, kad viena iš rimčiausių problemų Lenkijos kariuomenėje yra antsvoris – jis nustatytas net 58 proc. karių, vyresnių nei 50 metų.
Dar labiau nerimą kelia duomenys apie žalingus įpročius – daugiau nei 46 proc. Lenkijos karių rūko cigaretes.
Tai blogiausias rodiklis visoje NATO. Palyginimui, JAV kariuomenėje rūkančiųjų dalis neviršija 20 proc.
Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro (BBN) vadovas Slawomiras Senkevičius, atsakydamas į klausimus „Polsat“ laidoje pripažino, kad Lenkijos kariuomenėje esama „generolų su pilvais“.
Pasak jo, Lenkijos kariuomenė turėtų sekti Jungtinių Valstijų pavyzdžiu, ypač fizinio pasirengimo srityje.
Jis taip pat priminė JAV gynybos ministro Pete‘o Hegsetho pareiškimą, kad „visiškai nepriimtina matyti storus generolus ir admirolus Pentagono salėse“.
Savo ruožtu Karo medicinos instituto pulkininkas profesorius Pavelas Kržesinskis atkreipė dėmesį, kad karių sveikatai įtakos turi ir stresas bei sudėtinga geopolitinė situacija, kurie prisideda prie fizinės formos blogėjimo.
Nacionalinės gynybos ministras V. Kamyšas patikino, kad ministerija deda pastangas gerinti karių gyvenimo sąlygas.
„Rengiame fizinio pasirengimo egzaminus visiems – nuo eilinių iki aukščiausių vadų ir generolų. Mano kadencijos metu pradėjome kurti medicinos padalinius. Mano pirmtakai tuo neužsiėmė, todėl prašau nesijaudinti“, – sakė jis „Polsat“ eteryje.
Šiuo metu Lenkijos kariuomenėje tarnauja apie 215 tūkst. karių, iš jų daugiau nei 150 tūkst. profesionalių.
Gynybos ministerija skelbia, kad karių fizinio rengimo gerinimas taps vienu iš jos prioritetų, o „kariuomenė vėl taps kariuomene“.
