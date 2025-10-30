Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lenkijoje vertėsi lietuvio automobilis: vyko į Ukrainą, prašo pagalbos

2025-10-30 14:56 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-30 14:56

Į Ukrainą vykę lietuviai Lenkijoje netoli Varšuvos pateko į skaudų eismo įvykį. Lietuviai dviem automobiliais vyko į Ukrainą, gabeno paramą į Sumų sritį, tačiau netikėtai vieno lietuvio vairuojamas automobilis prarado kontrolę ir vertėsi.

Lenkijoje vertėsi lietuvių automobilis: vyko į Ukrainą, prašo pagalbos (nuotr. facebook.com)

Laimei, lietuvis liko gyvas.

Laimei, lietuvis liko gyvas.

Į Ukrainą vykęs lietuvis papuolė į eismo įvykį

Avariją „Facebook“ aprašė Labdaros ir paramos fondas Peremoga vadovė Giedrė Gudonytė. Įrašu ji sutiko pasidalinti su tv3.lt.

„Šiąnakt nutiko tai, ko nelinkėčiau niekam. Vakar vakare išvažiavome į Ukrainą dviem mašinomis, aš ir Vaidas Valys. Kelionės tikslas – Sumai.

Deja, greitkelyje šalia Varšuvos, bevažiuojant, Vaido mašinoje kažkas trūko, ir ji tapo nebevaldoma, nulėkė nuo kelio ir kelis kartus vertėsi“, – pasakoja moteris.

Laimei, lietuvis liko gyvas, nors iš automobilio neliko praktiškai nieko.

„Vaidas atsipirko stipriais sumušimais, nubrozdinimais, stiklo šukės sužalojo delną. Dėkui atvaizdai ir visiems dievams, lūžių nėra. Pamačius mašiną, dar labiau dėkui, kad jis gyvas... Greitosios paramedikams jį apžiūrėjus ir sutvarsčius, jis jau saugus Lietuvoje, savo namuose. Prižadėjo, kad jei nors truputį pablogės, arba jei negerės, apsilankys pas medikus“, – pasakoja G. Gudonytė.

Kaip sako fondo vadovė, automobilis tik metalo gabalas, tačiau nuostolius vis tiek reikia padengti.

„Mašiną išsirinko, nusipirko ir paprašė pristatyti 78 pulko kariai. Prieš kurį laiką jiems padovanojome „kabluką“, sakė, nespėja suktis, todėl dar vieną sugalvojo nusipirkti savo lėšomis. Deja, teks palaukti.

Evakuatorius šiandien „išrašė“ 700 eur sąskaitą. Ir reikia ieškoti naujos mašinos. Baudą policijai sumokėjome, bet dar laukia sąskaita iš gaisrininkų.

Parama, buvusi mašinoje, laukia prie Varšuvos, kol ją kas nors paims (tai jau sprendžiame), tame tarpe ir širdies stentai, kurių laukia Sumų ligoninė.

Aš apsisukusi vėl važiuoju atgal – pakeliui bandysiu paimti bent juos, tikiuosi, jiems nieko neatsitiko – nes mašinai verčiantis kelis kartus, dužo visi langai, buvo sulankstytos ir atsidarė visos durys, visi daiktai pasklido griovyje gal 30 m spinduliu... Mašinoje neliko nieko, išskyrus Vaidą... realiai, jį išgelbėjo prisegtas diržas ir oro pagalvė“, – sako ji.

Fondas prašo pagalbos.

„Todėl šiandien prašau Jūsų pagalbos – padėkite susidoroti su šio įvykio pasekmėmis. Tiek mums, tiek kariams.

Bet kokia jūsų pagalba ir parama laukiama čia:

Labdaros ir paramos fondas Peremoga

LT137300010175633260

Parama

PayPal: [email protected]“, – rašoma įraše.

