Lavrovo pareiškimas, kad Hitleris turėjo „žydiško kraujo“ įsiutino Izraelį: „Tai baisi istorinė klaida“

„Užsienio reikalų ministro Lavrovo pasisakymai yra nedovanotinas ir piktinantis pareiškimas, taip pat baisi istorinė klaida“, – sakė Izraelio užsienio reikalų ministras Yairas Lapidas.

„Žydai nežudė patys savęs per Holokaustą. Žemiausias rasizmo lygis prieš žydus yra apkaltinti pačius žydus antisemitizmu“, – „Twitter“ rašė Y. Lapidas.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.