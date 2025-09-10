Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijos užsienio ministrė: atsparumo klausimas NATO tapo ypač aktualus po 2014-ųjų

2025-09-10 20:25 / šaltinis: BNS
2025-09-10 20:25

Latvijos užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė trečiadienį Šiaurės šalių atsparumo aukščiausiojo lygio susitikime sakė, kad po 2014 metų, kai Rusija užėmė Ukrainos Krymo pusiasalį, NATO tapo ypač aktualus atsparumo klausimas.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

Latvijos užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė trečiadienį Šiaurės šalių atsparumo aukščiausiojo lygio susitikime sakė, kad po 2014 metų, kai Rusija užėmė Ukrainos Krymo pusiasalį, NATO tapo ypač aktualus atsparumo klausimas.

REKLAMA
0

Ji nurodė, kad atsparumo sąvoka NATO kontekste siejama su kolektyviniais veiksmais, nors Aljansas mano, kad tai taip pat yra kiekvienos atskiros šalies atsakomybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Bražė pažymėjo, kad į atsparumo klausimą NATO atkreipė dėmesį po 2014-ųjų, kai Rusija neteisėtai aneksavo Krymą ir įsiveržė į Rytų Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA

„2022 metais prasidėjus plataus masto invazijai, jau buvo aišku, kad tai buvo tik pasiruošimas“, – sakė ji.

REKLAMA

Tuo pat metu Baltijos šalys ir Lenkija dar 2014-aisiais pabrėžė, kad svarbu būti pasirengusiems ir gebėti greitai reaguoti. Ankstesnį kartą NATO apie tai galvojo Šaltojo karo metais, sakė ministrė.

Po 2014-ųjų NATO valstybės narės atsparumą apibrėžė kaip visuomenės gebėjimą pasirengti dideliems sukrėtimams, juos atlaikyti, į juos reaguoti ir atsigauti po jų – tokių kaip stichinės nelaimės, kritinės infrastruktūros sutrikimai, hibridiniai ar ginkluoti išpuoliai, sakė užsienio reikalų ministrė.

REKLAMA
REKLAMA

Tokiais atvejais NATO daugiausia dėmesio skiria valdžios tęstinumui, energijos tiekimui, gebėjimui valdyti nekontroliuojamą žmonių judėjimą, maisto ir vandens saugumui, civilinių ryšių ir transporto sistemų atsparumui, gebėjimų kovoti su masinėmis aukomis ir sveikatos krizėmis vystymui.

B. Bražė taip pat pabrėžė, kad Latvija pertvarkė savo pasirengimo sistemą, integruodama ją į gynybos planus, rengdama įvairaus lygio pratybas, deleguodama konkrečią atsakomybę už pasirengimą vietos valdžios institucijoms, taip pat įtraukdama visuomenę, privatųjį sektorių, žiniasklaidą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų