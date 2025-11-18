Kyjive aptikta pogrindinė dirbtuvė: gamino žinomų prekės ženklų produktų klastotes

Ekonominio saugumo biuras pranešė išardęs pogrindinę gamybos vietą, kurioje buvo neteisėtai gaminami žinomų prekės ženklų maisto produktai.
Pasak pareigūnų, produkcija buvo gaminama visiškai nesilaikant higienos normų ir antisanitarinėmis sąlygomis, rašo „Telegram“ kanalas UNIAN.
Produktų vertė siekia apie 413 tūkst. eurų
Per kratą konfiskuota daugiau kaip 180 tūkst. vienetų prekių, kurių vertė siekia apie 500 tūkst. JAV dolerių (apie 413 tūkst. eurų).
Tarp rastos produkcijos – grūdai, konservai, kondensuotas pienas ir kiti maisto produktai.
