TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjive aptikta pogrindinė dirbtuvė: gamino žinomų prekės ženklų produktų klastotes

2025-11-18 21:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 21:35

Ukrainos sostinėje pareigūnai demaskavo pogrindinę gamybos dirbtuvę, kurioje klastojant žinomų prekės ženklų pavadinimus buvo gaminami maisto produktai – ir tai, kaip teigiama, daryta visiškai antisanitarinėmis sąlygomis.

Kyjive aptikta pogrindinė dirbtuvė: gamino žinomų prekės ženklų produktų klastotes (nuotr. Ukrainos Ekonominio saugumo biuro) (nuotr. Telegram)

0

Ekonominio saugumo biuras pranešė išardęs pogrindinę gamybos vietą, kurioje buvo neteisėtai gaminami žinomų prekės ženklų maisto produktai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak pareigūnų, produkcija buvo gaminama visiškai nesilaikant higienos normų ir antisanitarinėmis sąlygomis, rašo „Telegram“ kanalas UNIAN.

Produktų vertė siekia apie 413 tūkst. eurų

Per kratą konfiskuota daugiau kaip 180 tūkst. vienetų prekių, kurių vertė siekia apie 500 tūkst. JAV dolerių (apie 413 tūkst. eurų).

Tarp rastos produkcijos – grūdai, konservai, kondensuotas pienas ir kiti maisto produktai.

